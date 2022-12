Billetterie, droits TV, sponsoring,… la répartition des revenus (4,38 milliards d’euros) attendus pour Paris 2024

En début de semaine, le Conseil d’administration de Paris 2024 a voté un nouveau budget à l’équilibre, à l’occasion de la 3ème révision budgétaire à moins de deux ans de l’évènement.

« Après un travail collectif de plusieurs mois, conduit en étroite collaboration avec le CIO et ses parties-prenantes, le Conseil d’administration de Paris 2024, éclairé par l’avis de son comité d’audit, a voté un budget pluriannuel révisé de 4,38 milliards d’euros (en hausse d’environ 10%, 5% hors l’inflation) » explique le communiqué. « L’adoption de ce budget, qui intègre toutes les évolutions identifiées des coûts de livraison, conforte l’ambition du projet et préserve les moyens destinés à couvrir les risques avec une réserve pour aléas maintenue à un niveau protecteur de 200 millions d’euros. Ce budget permet à Paris 2024 de basculer sereinement dans la phase de livraison opérationnelle de l’évènement ».

Répartition des 4,38 milliards d’euros de revenus Paris 2024

Sur les 4,38 milliards d’euros de revenus budgétés pour Paris 2024, la majorité des recettes proviendra de la billetterie et des hospitalités (VIP) avec 1,423 milliard d’euros, soit 33% de revenus globaux.

Les autres principales sources de revenus de Paris 2024 seront les partenariats domestiques estimés à 1,242 milliard d’euros (28%) et la contribution du Comité International Olympique (incluant les droits TV et les partenariats TOP) avec 1,238 milliard d’euros (28%).

Derrière, on retrouve les contributions publiques (171M€), le licensing (130M€) et les autres revenus (176,8M€).

Certaines recettes revues à la hausse

La hausse du budget de Paris 2024 de 10% se traduit notamment par une révision à la hausse des recettes commerciales (sponsoring), de la billetterie et de la contribution publique. « Dans le cadre de son programme de partenariat domestique, Paris 2024 a d’ores et déjà atteint sa cible de 80% de recettes prévues à la fin de l’année 2022. Au regard de l’état avancé des discussions avec plusieurs entreprises, Paris 2024 a réhaussé ses recettes prévisionnelles de partenariats domestiques ».

Concernant la billetterie, Paris 2024 a décidé de « mieux valoriser les sessions les plus demandés » et d’optimiser certaines jauges pour permettre une augmentation des recettes ticketing.

Concernant la contribution publique au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle augmente de 71 millions d’euros pour atteindre 171M€ sur ce dernier budget révisé. Au total, la contribution publique participe à hauteur de 4% du financement des Jeux Olympiques et Paralympiques (96% de fonds privés).

En face, Paris 2024 annonce également une « optimisation des dépenses pour des solutions de livraison plus sobres, plus efficaces et moins coûteuses ».

Le budget de la sécurité, déjà augmenté de 50% lors de la dernière révision budgétaire, a de nouveau été augmenté avec une hausse de 25 millions d’euros, tout comme celui de la cybersécurité, en hausse de plus de 10 millions d’euros « pour s’adapter au contexte sur ces enjeux ».