Naming – Margaritaville devient sponsor-titre de la Major League Pickleball

Aujourd’hui, la Major League Pickleball a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec Margaritaville.

Dans le cadre de cet accord, la société spécialisée dans le tourisme et loisirs (hôtels, resorts, croisières,…) devient le sponsor-titre de la ligue qui devient la « MLP By Margaritaville ». Une association qui apparaît normale puisque Margaritaville propose du pickleball dans ses complexes depuis plusieurs années avec plus de 30 terrains dédiés dans ses lieux d’hébergement.

« C’est excitant de faire partie du succès et de l’évolution continus du pickleball, nous sommes donc impatients de maintenir l’élan avec la Major League Pickleball et les événements uniques de la ligue et l’impressionnante collection de propriétaires d’équipe, de joueurs et de dirigeants. » explique John Cohlan, PDG de Margaritaville. Pour Steve Kuhn, le fondateur et président de MLP, « il n’y a pas de meilleur partenaire que Margaritaville ».

Pour cette prochaine saison 2023, la MLP propose un nouveau format avec 24 équipes et une dotation financière record de 5 millions de dollars pour les équipes et joueurs. Le Pickleball est un sport de raquette dérivé du tennis qui connait un « certain succès » dans certains pays dont les Etats-Unis.

Ces derniers mois, de nombreuses personnalités du monde du sport et des affaires ont décidé d’investir dans des franchises de MLP comme LeBron James, Tom Brady, Kim Clijsters, Kevin Durant,… De quoi attirer les projecteurs sur la discipline et cette ligue qui compte bien grossir dans les années à venir. Chose plutôt rare pour une ligue aux Etats-Unis, il y aura un système de « promotion-relégation » entre deux niveaux : Premier et Challenger.

Incredible defense and strategy right here. Hard Eights (Cierra and Kyle) vs. Florida Smash (Travis and Michelle).#majorleaguepb #pickleball pic.twitter.com/W0jndX6KJY — Major League Pickleball (@MajorLeaguePB) December 14, 2022

« Je suis heureux d’être dans le même bateau que MLP », a expliqué Jimmy Buffett. « La première fois que j’ai joué au pickleball, j’étais accro. Le plaisir a toujours fait partie de ma vie et je considère le pickleball comme le rapport parfait entre le travail et le plaisir. Nous sommes impatients de donner vie à ce partenariat pour les joueurs et les fans de MLP ».

Exemple d’un match de la Major League Pickleball

La draft 2023 se déroule ce jeudi 15 décembre et sera diffusée sur Tennis Channel.