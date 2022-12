Vous êtes à la recherche du meilleur site de pari sportif ? Il vaut mieux prendre son temps pour choisir afin de mettre toutes les chances de son côté. Peu importe les sports sur lesquels vous pariez, il existe des critères à évaluer pour choisir le meilleur site de paris sportifs.

Les bonus et la qualité de service client en font partie. Mais il en existe d’autres qui sont tout aussi importants. Pour vous aider à choisir vous-même le meilleur site pour parier sur des sports, nos experts vous proposent les conseils ci-dessous.

Comment reconnaître les meilleurs sites de paris sportifs ?

Les fournisseurs de paris sportifs offrent des fonctionnalités qui varient d’un site à l’autre. Mais les meilleurs sites de paris sportifs peuvent se reconnaître aux éléments ci-dessous.

Régulation et licence

Les législateurs sont très rigoureux à l’endroit à des sites de jeux d’argent. Pour être prudent, il faut donc choisir un site qui respecte la loi. Commencez par vérifier que le site sur lequel vous voulez miser votre argent a une licence d’exploitation des paris en ligne. En général, la mention de cette licence se trouve en dessous de la page d’accueil du site.

Certaines juridictions sont déjà bien connues pour délivrer des licences de sites de paris en ligne. La majorité des licences de sites de paris sportifs en ligne viennent de Curaçao, Malte et l’Estonie. C’est déjà une bonne chose que le site en possède une. Mais si en plus il possède une autorisation ou une licence l’autorité des jeux en ligne de votre pays c’est encore mieux. Au canada par exemple, une licence de Kahnawake est l’idéal. Tandis qu’en France, une autorisation de l’Autorité Nationale des Jeux est un très bon signe. L’une des licences de sites de paris en ligne les plus crédibles est celle de la Commission des jeux du Royaume-Uni.

Pour ce qui est de la sécurité, n’oubliez pas de vérifier que le site en question utilise le protocole https. Ça permet de sécuriser la navigation et les transactions d’argent.

Une sélection de sports qui vous convient

Le football est le sport qui occupe une place importante sur la majorité des meilleurs sites de paris sportifs. Mais ce n’est peut-être pas le sport que vous préférez ou que vous suivez le plus. Vous devez donc vous rassurer que le site visé prend suffisamment en charge votre sport favori. Certains sites sont même plus spécialisés dans les sports électroniques. Ça pourrait mieux vous convenir. D’autres encore offrent plus d’outils pour parier sur les sports de combats comme la boxe et le MMA.

Les sports que vous êtes le plus susceptibles de rencontrer sur les sites de pari sportif sont : le Football, le Tennis, le Basketball, le Baseball, le Football Américain, le Cyclisme, le Hockey, le Ski et la Formule 1.

Choisir un site de pari sportif avec les meilleurs bonus

Le bonus est la preuve que le site se soucie de vous, les clients. Un site de pari qui n’offre pas de bonus ne peut pas être au sommet de votre liste. Les meilleurs bonus de sites paris sportifs sont :

Le bonus de bienvenue : Ce bonus permet en général au joueur d’évaluer la générosité du site. Il peut multiplier votre premier dépôt par 2 ou plus pour vous permettre de parier plus.

Bonus de dépôt : Pour vous encourager à déposer plus d’argent et parier plus, le site multiplie la somme de votre dépôt. Ces bonus sont souvent activés certains jours de la semaine seulement.

Bonus sans dépôt : Celui est réservé aux meilleurs clients du site. Pour vous remercier de parier souvent, le site vous offre de l’argent gratuit pour parier.

Bonus VIP : Il est réservé aux membres du club VIP du site. Ceux-ci profitent d’un meilleur service client, de conditions de bonus plus clémentes, et même de bonus exclusifs.

Bonus de cashback : Si vous perdez sur certains paris, le site peut décider de vous rembourser un pourcentage de vos pertes.

Bonus de Cash Out : Celui-ci vous permet de retirer l’argent placé sur un pari avant la fin du match ; que le pari soit gagnant ou perdant.

Bonus de seconde chance : Celui-ci vous permet de réajuster votre pari en fonction de la tendance que prend le match.

La qualité du service client

Vous aurez souvent besoin de contacter le service client de votre site de pari en ligne. Il vaudrait mieux qu’il soit disponible à temps pour vous répondre. Le service client des meilleurs sites de paris sportifs en ligne ont un service client en français et disponible 24/7. Les meilleurs moyens de les contacter sont le chat en direct et l’appel téléphonique. L’email est également un moyen efficace pour obtenir des réponses. Mais il n’est pas très rapide.

Quels sont les types de paris sportifs ?

C’est très important de parier sur des sites qui offrent plusieurs types de paris sportifs.

Pari 1N2

C’est le plus simple de tous. Ici vous pariez que l’équipe 1 gagnera, qu’il y aura match nul ou que l’équipe 2 l’emportera. C’est le type de pari le plus populaire, surtout chez les novices. Vous pouvez aussi miser sur le vainqueur d’une compétition et pas seulement d’un match.

Pari Mi-temps

Son nom est assez évocateur. Il vous permet de parier sur l’issue du match à la mi-temps. Vous pouvez par exemple parier qu’une équipe mènera à la mi-temps, ou qu’un joueur sera remplacé etc.

Pari score exact

Celui-ci est très contraignant, mais il vous permet de gagner gros en misant peu. Trouvez le score exact d’un match et remporter le gros lot.

Pari Buteurs ou nombre de buts

Vous avez confiance en votre équipe, ou en un joueur en particulier ? Pariez qu’il marquera un certain nombre de buts et raflez la mise.

Pari handicap

Ici, vous pariez qu’une équipe gagnera avec une certaine différence de but. Il s’agit en général de deux buts minimum. Dans les sports de combat, ce pari est équivalent au pari de victoire par KO.

Il existe plusieurs autres types de paris, mais ceux-ci sont les principaux.

Les meilleures stratégies pour gagner aux paris sportifs en ligne

Voici les meilleurs conseils pour placer les meilleurs paris sportifs :

Suivez les équipes sur lesquelles vous pariez : Pour un début, suivez un nombre limité d’équipes, ne placez surtout pas de paris sur le feeling, sans étudier vos équipes.

Définissez clairement le montant à dépenser : Ce n’est pas un hasard si l’addiction au jeu existe. Si vous perdez le montant alloué aux paris sportifs, laissez tomber et faites une pause avant de recommencer.

Abonnez-vous aux communautés de paris en ligne : Vous y trouverez des astuces et des informations exclusives.

Changez de stratégie quand c’est nécessaire : Faites preuve d’intelligence et changez votre pari si le précédent est perdant.

N’hésitez pas à parier le match nul : Vous voulez que votre équipe gagne, mais c’est certainement plus réaliste d’attendre un match nul. Évaluez les données objectivement.

Pariez contre la tendance : Soyez courageux. Si vous avez des informations que les autres ignorent, n’hésitez pas à parier contre le public.

Conclusion

En somme, choisir le meilleur site de pari sportif n’est pas chose facile. Néanmoins, en prenant en compte tous les critères que nous vous avons exposés, vous pourrez choisir le meilleur site pour vous. Il est à noter que vous devez toujours rester vigilant et éviter de tomber dans l’addiction. Par ailleurs, vous devez être conscient du fait que parier comporte des risques et que vous ne devez parier que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre.