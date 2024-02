Biogents devient protecteur officiel du Tour de France dès 2024

Pionnier dans le développement de pièges anti-moustiques innovants, Biogents a annoncé la semaine dernière être devenu le « protecteur officiel du tour de France ».

La marque novatrice notamment créée sous l’impulsion du Dr. Martin Geier sera bien le « poisson-pilote » du Tour en devenant « protecteur officiel de la Grande Boucle ». « Biogents sera partenaire sur 3 ans mais n’aura pas de présence dans la caravane publicitaire » nos précise t’on.

Leader du marché français en termes de lutte contre les moustiques, l’entreprise est parvenue à un accord avec Christian Prud’homme et déploiera une « approche pédagogique et scientifique complète » durant les 3 semaines de courses.

Pour ce faire, Biogents assurera donc la protection anti-moustique des Fan Parks des villes de départ et d’arrivée, Florence et Nice, afin de démontrer directement l’efficacité de son produit auprès des nombreux visiteurs attendus.

Comme Hugo Plan, Directeur de Biogents l’explique, « Le Tour de France est une formidable opportunité d’être au plus près des populations, des collectivités locales et des professionnels pour promouvoir l’efficacité de nos pièges et son impact sanitaire positif ». Une aubaine pour Biogent mais pas seulement, car si les fans en profiteront, les cyclistes aussi. Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France explique que « les solutions Biogents seront mises en place dans certains hôtels qui accueilleront des coureurs dès cette année ».

C’est également l’occasion pour l’homme providentiel du Tour d’exprimer son enthousiasme quant à ce nouveau partenariat et de souligner l’implication RSE dont fait preuve le tour éditions après éditions : « Nous partageons également une véritable sensibilité RSE, engagés pour la protection de la biodiversité et l’impact positif sur notre environnement, thèmes majeurs auprès du grand public et des collectivités locales ». C’est d’ailleurs en imitant les signaux du corps humain sans utiliser d’insecticide, que les pièges Biogents attirent efficacement les moustiques, offrant ainsi la clef écologique et performante pour protéger les spectateurs et les coureurs. Une idée qui aura su convaincre les organisateurs de la Grande Boucle.