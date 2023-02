BON PLAN : Découvrez Spliiit, LA solution pour économiser et partager ses abonnements Canal+, RMC Sport, L’Équipe, Netflix…

Nos nombreux abonnements nous coûtent souvent bien trop chers à la fin du mois ! Dans une période d’inflation où chaque centime compte, Spliiit, une société française, a trouvé le moyen parfait pour payer moins cher tout en continuant de profiter des plus grandes compétitions de sport sur nos écrans.

CANAL+, beIN SPORTS, L’Équipe numérique ou encore Netflix… Tous ces abonnements à prix réduit. C’est bien l’offre que propose Spliiit !

Cette startup française, fondée par Stéphane Phung, Jonathan Lalinec et Brice Vincent, a créé une cagnotte en ligne pour partager le prix d’un abonnement. Une solution bénéfique aussi bien pour les détenteurs d’abonnements que pour les futurs co-abonnés. On vous explique comment ça marche.

Pour tester Spliiit, rendez-vous sur www.spliiit.com

Spliiit, comment ça marche ?

C’est simple, rapide et efficace. Demander le mot de passe à son ami pour regarder les demi-finales de Ligue des Champions, c’est souvent un casse-tête. Alors Spliiit a simplement créé une cagnotte pour faire profiter tout le monde. Si vous avez un compte sur n’importe quelle plateforme de streaming vidéo ou musical, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site.

Le site publie ensuite les places restantes de votre abonnement sur sa plateforme et trouve des co-abonnés afin d’en diviser le prix. Ce qui permet à d’autres utilisateurs de souscrire à leurs services préférés à « petit prix ». Spliiit se charge également de sécuriser les transactions et assure une gestion simplifiée de vos comptes.

« O n peut faire des économies jusqu’à 70% »

Pour faire simple, Spliit s’adresse aussi bien à ceux qui possèdent un abonnement qu’à ceux qui souhaitent en avoir. L’un met à disposition son compte et diminue sa facture, l’autre s’abonne en payant beaucoup moins cher. Une solution de co-abonnement qui va faire du bien à votre portefeuille !

« Quand ce sont des abonnements qui sont divisés par 4, on peut faire des économies jusqu’à 70% » explique Jonathan Lalinec au micro de France 2. « Quand c’est des abonnements qui peuvent être divisés par 2, on fait des économies de 50% ».

Alors pas de panique, maintenant vous savez comment regarder le prochain Grand Prix de Formule 1 ou la prochaine affiche de Premier League à petit prix !

Quelques exemples de plateformes présentes sur Spliiit : CANAL+, Netflix, Disney+, Apple TV+, beIN SPORTS, Spotify, Deezer, Apple One, Tidal, Amazon Music, Souffleurs de Rêves, NordVPN, PlayStation, Canva, Cafeyn, L’Equipe, Mediapart, Le Figaro… La liste est longue !

FAQ Spliiit

Ajoutons que sur son site Spliiit.com, la plateforme propose de nombreuses informations sur son fonctionnement avec une rubrique Help et FAQ très fournie. L’occasion de répondre aux nombreuses questions des internautes.

Qu’est-ce que Spliiit ?

Spliiit est un site de partage d’abonnements entre particuliers permettant de mettre en relation des propriétaires d’abonnements avec des co-abonnés pour faire des économies.

Ces dernières années, les abonnements prennent une place de plus en plus importante dans nos budgets. Comme une voiture, vos abonnements possèdent souvent plusieurs places. Et comme une voiture, c’est bien mieux de remplir les sièges vides !

Spliiit reprend la philosophie du covoiturage et l’étend à l’univers des abonnements. Ainsi tout le monde fait des économies.

Vous êtes propriétaire d’un abonnement ?

Proposez les places restantes de votre abonnement sur la plateforme et trouvez des co-abonnés afin de diviser le prix de votre abonnement. Spliiit se charge de sécuriser les transactions et vous assure une gestion simplifiée de vos co-abonnés.

Vous êtes à la recherche d’un abonnement ?

Choisissez en toute légalité parmi plus de 120 services dans 10 catégories à moindre coût et sans engagement de durée

Quels sont les frais liés à l’utilisation de Spliiit ?

Afin de contribuer au bon fonctionnement de Spliiit et de couvrir les frais de transactions, nous appliquons une commission selon les règles suivantes.

Je suis co-abonné

J’ai rejoint une offre de partage, une commission de 5% + 35 centimes est appliquée chaque mois.

Exemple : pour une offre de partage à 4€ par mois, le montant mensuel de la commission sera de 55 centimes soit un total de 4,55€ par mois.

Je suis propriétaire d’un abonnement

Si je partage mon abonnement en public, des frais de mise en relation sont appliqués uniquement le premier mois pour chaque nouveau co-abonné. Ces frais s’élèvent à 25% du montant de la transaction, plafonnés à 1€.

Exemple 1 : un co-abonné rejoint mon partage à 2€ par mois. Le premier mois où il me rejoint, je recevrai 1,50€ (2€ moins la commission de 25% soit 50 centimes). Les mois suivants je recevrai 2€.

Exemple 2 : un co-abonné rejoint mon partage à 8€ par mois. Le premier mois où il me rejoint, je recevrai 7€ (8€ moins la commission de 25% soit 2€ mais plafonnée à 1€). Les mois suivants je recevrai 8€.