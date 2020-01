Candidatez aux Trophées Sport & Management 2020 récompensant les bonnes pratiques du mouvement sportif !

En 2020, les Trophées Sport & Management décerneront 11 prix récompensant les bonnes pratiques du mouvement sportif dans son ensemble.

Jusqu’au 6 mars 2020, les acteurs du sport en France sont invités à faire acte de candidature (ici) afin de participer à la cérémonie de remise des Trophées qui se déroulera le mercredi 1 avril à l’Assemblée Nationale.

Pour la 7ème année consécutive les stratégies sportives, les politiques publiques, les projets managériaux, digitaux, sport-santé, RSE et pédagogiques innovants développés autour du sport dans les entreprises, les start-ups, les territoires, les grandes écoles et les universités seront une nouvelle fois récompensés.

« Les projets organisant et accompagnant au mieux la modernisation économique et managériale des acteurs sportifs (fédérations, ligues, clubs, …) comme ceux s’inscrivant dans une logique d’héritage en valorisant notamment le développement d’actions citoyennes (féminisation, diversité, santé, développement durable, lien social, handicap, …) au service de l’ancrage du sport dans notre société seront également mis à l’honneur comme les parcours de reconversion professionnelle exemplaires de sportifs et sportives de haut niveau » ajoute le communiqué de TPS Conseil, l’organisateur des Trophées.

Trophées Sport et Management 2020 – Les 11 prix.

Reconversion professionnelle sportifs/sportives de haut niveau (2 prix : sportif en activité / sportif à la retraite)

Territoires

Grandes écoles et universités

Décideur économique

Dirigeant sportif

Acteurs du sport / RSE

Acteurs du sport/Management et Economie du sport

Startups

Entreprises (management, stratégie RH, RSE)

Spécial du Jury

Toutes les organisations et les porteurs de projets concernés par la place du sport et de sa pratique au service de la performance de leur organisation, de la santé, de la RSE, de vivre ensemble et du développement de leurs équipes, peuvent postuler de façon libre. Il suffit simplement de déposer un dossier de candidature jusqu’au 6 mars 2020 en suivant le lien : http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/

Contact PRESSE : Jean-Luc Sadik Tel : 01 42 60 33 33 – jean-luc.sadik@tps-conseil.com