Comment la Major League Soccer (MLS) va célébrer sa 25ème saison

Pour célébrer la 25ème saison de Major League Soccer qui débute ce samedi 29 février, les dirigeants de la MLS ont prévu de nombreuses actions et activations tout au long de cette année 2020.

Plus qu’une date anniversaire, la MLS souhaite célébrer cette 25ème saison avec l’enthousiasme des perspectives futures tout en rendant hommage au passé. En 2020, deux nouvelles franchises (Miami et Nashville) feront leur entrée dans la ligue nord américaine, portant à 26 le nombre d’équipes.

Pour célébrer ses 25 ans, la MLS arborera cette saison 2020 un logo dédié intégrant le chiffre 25. Un badge qui sera notamment visible sur les maillots des joueurs et adapté aux couleurs des franchises.

La MLS en mode « Our Soccer »

Comme chaque année, la MLS a également réalisé une campagne promotionnelle. Pour 2020, la ligue nord-américaine poursuit sur la signature « Our Soccer » lancée en 2018 et déclinée en 3 langues, anglais, français et espagnol.

Pour le lancement de cette campagne signée des agences Cornerstone et The Fader, la MLS met en avant l’histoire de la MLS sur le terrain et en dehors. « 25 ans à fond » célèbre la diversité des supporters et des grandes vedettes qui ont construit la MLS d’aujourd’hui.

La MLS se dote d’un hymne officiel (MLS Anthem)

A l’occasion de cette 25ème saison, la Major League Soccer s’offre également un hymne officiel signé Hans Zimmer, célèbre compositeur de musique de film (James Bond, Pirates des Caraïbes, Roi Lion,…). Une signature sonore qui sera notamment jouée dans les stades et renforcera à terme l’image de marque du produit MLS.

Une collection de maillots adidas vintage pour 2020

Equipementier de la MLS jusqu’au moins 2024, adidas a conçu cette saison une collection de 26 nouveaux maillots (1 par franchise, domicile ou extérieur) dessinés sur le même template avec les trois bandes sur l’épaule droite, façon 90′. Pour l’occasion, un reveal façon « Fashion Show » a été organisé à New York il y a quelques semaines.



Au dos des maillots, les noms et les numéros des joueurs utiliseront une police d’écriture dynamique utilisant un effet de superposition sur trois lignes.

Fournisseur également du ballon de match, adidas a célébré les 25 ans de la MLS avec « Nativo XXV » reprenant le bleu et le vert en clin d’oeil au premier ballon utilisé en 1996 et conçu par la marque anglaise Mitre.

Parce que le rétro fonctionne commercialement parlant, une collection de produits au look vintage sera proposée aux fans par les marques Mitchell & Ness et New Era.

Des activations engageantes et du contenu

Tout au long de cette saison, la MLS proposera également de nombreuses activations originales engageant sa communauté. « The 25 Greatest » invitera notamment les fans, media, staffs… à choisir le TOP 25 des joueurs de la MLS. Un classement qui sera révélé en novembre. « The Greatest Goal » invitera les fans à choisir le plus beau but de ses dernières années dans un concours organisé sous la forme d’un bracket.

Un film-documentaire sur la MLS est également dans les tuyaux, retraçant notamment la naissance et le développement de la ligue depuis 1996. Une série en 3 épisodes, « El Toque Latino », reviendra elle sur l’influence de l’Amérique Latine sur la MLS. Enfin, « Legacy », en 12 parties, reviendra sur les moments les moins connus du grand public et les personnalités qui ont construit les fondations de la MLS pour les 25 prochaines années.

#MLSisBack! Welcome to the launch of @MLS’s 25th Season. We would not be the league we are without you. Full letter: https://t.co/kcRqd5JzvP pic.twitter.com/NiOGnof8Wo — Don Garber (@thesoccerdon) February 29, 2020

Qui sont les nouveaux sponsors de la MLS en 2020

Qui dit nouvelle saison dit évidemment nouveaux partenariats commerciaux. Second Spectrum a signé un contrat pluriannuel avec la ligue et devient le premier fournisseur officiel « Advanced Tracking Data ». En parallèle, la MLS a également conclu une entente avec Stats Perform.

2020 marque également le début du partenariat signé entre la MLS et BODYARMOR il y a quelques mois. La boisson pour le sport dont Kobe Bryant était un des investisseurs, a également conclu des contrats avec 19 clubs. Fan de football, la légende des Los Angeles Lakers disparu dans un accident d’hélicoptère il y a quelques semaines, avait participé en début d’année au lancement médiatique du partenariat entre BODYARMOR et la MLS.

Enfin, la MLS a noué un partenariat avec Kellogg’s pour le Canada, prolongeant son entente sur le marché US. Les marques du groupe comme Cheez-It, Pringles, Rice Krispies, Pop-Tarts, Eggo ou encore Nutri-Grain devraient organiser de nombreux jeux concours autour de la Major League Soccer.

MLS – Pas de diffusion de la saison 2020 en France ?

Alors que la MLS est en pleine croissance, le championnat semble peiner à intéresser les français, malgré la présence d’une équipe francophone avec l’Impact de Montréal, de surcroît coaché cette saison par Thierry Henry.

A date, aucune chaîne ne s’est officiellement déclarée diffuseur de la compétition qui débute ce samedi 29 février 2020… L’année dernière, beIN SPORTS avait succédé à Eurosport.

Aux Etats-Unis, l’actuel contrat TV signé avec ESPN, FOX et Univision jusqu’en 2022 rapporterait quelques 720 millions de dollars sur 8 ans, soit 90M$ par saison. Des sommes très éloignées des 7 milliards touchées par la NFL chaque saison ou des 2,6 milliards de la NBA.