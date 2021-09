Castore nouvel habilleur officiel des 24 Heures du Mans jusqu’en 2024

Ce matin, les 24 Heures du Mans ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la marque anglaise Castore dont le tennisman Andy Murray est actionnaire.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 ans soit jusqu’en 2024, Castore devient l’habilleur officiel des 24 Heures du Mans. « Nous sommes ravis de nous associer à cette jeune marque en expansion et nous sommes persuadés que la force de frappe des actions de communication de Castore permettront de rayonner de manière internationale. Les 24 Heures du Mans porteront les couleurs de Castore au travers des acteurs de l’organisation de cette course mythique.» précise Stéphane Andriolo, directeur Clients et Evènements de l’Automobile Club de l’Ouest, dans un communiqué.

Lancée il y a 5 ans, la marque Castore a pris de l’ampleur en 2019 lorsqu’elle a signé avec Andy Murray. Depuis, Castore est l’équipementier des clubs de football des Rangers, Newcastle ou encore Wolverhampton. A partir de 2022, Castore sera également partenaire de l’écurie de F1 McLaren.