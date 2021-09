Droits TV – Le Groupe TF1 s’offre la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Ce matin, le Groupe TF1 a annoncé l’acquisition des droits TV de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

En outre, TF1 a également obtenu les droits de la Coupe du Monde féminine qui se disputera en Nouvelle-Zélande en 2022.

« Nous sommes heureux d’offrir aux téléspectateurs français une couverture en clair de ces formidables événements. Ce partenariat est le fruit de notre engagement dans le rugby, dont nous sommes fiers de faire rayonner les valeurs auprès d’un très large public, avec une équipe de France très prometteuse » précise Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1, dans un communiqué. « Nous sommes également très heureux d’offrir une exposition très événementielle à la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine et de confirmer ainsi notre engagement dans le sport féminin. Cet accord démontre notre volonté de tisser un lien fort avec le public et de lui faire vivre sur nos antennes de très grandes émotions sportives. »

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec le groupe TF1. Les Coupes du Monde de Rugby en 2022 et 2023 nous offrent une occasion en or de toucher et d’inspirer de nouveaux supporters à travers toute la France et nous savons que TF1, avec sa passion et son expertise pour la diffusion en direct d’événements sportifs internationaux, capturera parfaitement l’action, la tension, l’émotion et l’histoire derrière les matchs. » ajoute Alan Gilpin, Directeur Général de World Rugby.

Pour rappel, la Coupe du Monde de Rugby 2023 se disputera du 8 septembre au 28 octobre en France avec des matchs organisés dans 10 villes hôtes et 9 stades. TF1 devrait faire le plein de téléspectateurs avec un match d’ouverture alléchant qui opposera le XV de France aux All Blacks. Au total, 2,6 millions de billets seront disponibles pour les fans du monde entier.