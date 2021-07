C’est officiel, le CIO vote pour les Jeux Olympiques d’été de Brisbane 2032

A deux jours de la Cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo 2020, les membres du Comité International Olympique (CIO) ont voté en faveur de la ville australienne de Brisbane pour l’accueil des Jeux Olympiques d’été de 2032.

Brisbane 2032 est le tout premier hôte à être élu dans le cadre de la nouvelle approche du CIO pour l’élection des candidatures olympiques. « Les réformes engagées permettent au CIO de travailler en partenariat avec des villes, des régions et des pays, afin d’encourager des projets olympiques qui utilisent un pourcentage élevé de sites existants et temporaires, qui sont en adéquation avec les plans de développement à long terme et qui proposent une véritable stratégie pour le sport et les communautés locales » rappelle le CIO.

« Cette nouvelle approche est plus simple, plus collaborative, plus compacte, et a un impact positif. Nous disposons désormais d’un nombre important de parties intéressées pour les Jeux de 2036, et même de 2040, c’est-à-dire dans presque 20 ans » ajoute le président du CIO Thomas Bach. « Je ne me souviens pas que nous ayons jamais été dans une position aussi favorable 20 ans avant des Jeux Olympiques. Nous abordons Tokyo 2020 avec une confiance totale dans l’avenir du Mouvement olympique. »

Dans le détail, Brisbane 2032 a obtenu 72 oui et 5 non sur 77 votes valables.

« Selon les premières estimations concernant le budget moyen de candidature, Brisbane 2032 aurait dépensé environ 80 % de moins que les villes candidates à l’accueil des Jeux de 2020, 2024 et 2028. Ce chiffre sera confirmé en temps voulu une fois les comptes vérifiés, ainsi que l’exige la procédure d’élection. Le comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) sera créé dans les mois qui viennent » ajoute le CIO.

Le spot vidéo Brisbane 2032

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032 dans le Queensland laisseront un héritage pérenne à notre pays tout entier. Ils contribueront à la croissance économique et aux investissements, offriront des avantages durables à la communauté et inspireront la prochaine génération d’athlètes australiens » commente Scott Morrison, le premier ministre australien. « Je suis fier de l’Australie, fier du Queensland et fier de notre équipe qui a obtenu cette victoire pour notre pays. Le gouvernement australien a soutenu dès le départ la candidature de Brisbane à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032. Nous croyons en ce projet. Nous sommes convaincus que c’est une formidable occasion pour notre nation, tout comme Melbourne l’a été en 1956 et Sydney en 2000. »

Les JO arrivent à la maison ! #Brisbane2032 pic.twitter.com/bG9ezsdc6B – Équipe olympique AUS (@AUSOlympicTeam) 21 juillet 2021

Les principaux sites olympiques pour Brisbane 2032