Nike dévoile sa nouvelle publicité « Best Day Ever – Tomorrow » à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La semaine dernière et à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Nike a dévoilé sa nouvelle publicité « Best Day Ever ». Pour l’équipementier, le plus beau jour reste celui à venir, le lendemain (tomorrow).

Dans la lignée de sa campagne « Play New », la marque au swoosh imagine un monde en illimité dans lequel le sport peut contribuer à créer un avenir meilleur, pour tous. Une vidéo qui imagine la sprinteuse Shelly-Ann Fraser-Pryce passer sous la barre des 10 secondes au 100m, une chaussure de sport pousser d’un arbre, la WNBA dépasser la NBA en popularité ou encore LeBron James scorer 120 points… Les choses les plus folles que vous verrez dans le sport… restent à venir, imaginez que l’expression « et si » devienne « pourquoi pas ? ».

Dans le spot vidéo ci-dessous, Nike met en avant différentes disciplines sportives comme l’athlétisme, le football, le basket, le tennis, le baseball, le golf, le skateboard ou encore un saut d’obstacle un peu particulier.

Une vidéo qui met en scène quelques ambassadeurs de la marque comme Shelly-Ann Fraser-Pryce, Diede de Groot, A’ja Wilson, Sha’Carri Richardson (privée de JO car contrôlée positive à la marijuana fin juin), Marie-Antoinette Katoto (PSG), LeBron James, Serena Williams, Rory McIlroy ou encore Giannis Antetokounmpo qui a remporté le titre de champion NBA cette nuit avec les Bucks.

« En regardant vers l’avenir, le vrai meilleur jour de tous les temps est toujours celui à venir. »

« Nous croyons que le sport a le pouvoir d’inspirer. Nous voulons que les gens ressentent l’émotion du sport et le potentiel qu’il a, nous voulons aider les gens à faire du sport comme il le souhaite » précise DJ van Hameren, Directeur Marketing de Nike, dans un communiqué. « Dans le film, nous montrons des athlètes qui réussissent mais c’est surtout une invitation à poursuivre quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous voulez apprendre.[…] En regardant vers l’avenir, le vrai meilleur jour de tous les temps est toujours celui à venir. Si quelqu’un me demande quelle est ma meilleure journée de sport, je répondrai : « C’est demain. »