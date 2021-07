NBA – Les marques les plus visibles lors du titre de champions 2021 des Milwaukee Bucks

Cette nuit, les Bucks de Milwaukee ont remporté les finales NBA 2021 lors du match 6 face aux Phoenix Suns. Un titre célébré comme il se doit par Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers à l’issue de la rencontre.

Lors de ces NBA Finals 2021, de nombreuses marques ont été particulièrement visibles. On pense évidemment à Nike (et Jordan), équipementier des équipes NBA ou encore à Motorola et PayPal, les sponsors maillots des Bucks et des Suns. La plateforme YouTube TV, « presenting partner » des finales NBA depuis 2018 était également bien visible sur le parquet des deux équipes. On peut également citer l’horloger Tissot ou encore Spalding (qui laisse sa place de ballon officiel à Wilson dès la saison prochaine), partenaires de la NBA.

Lors de la cérémonie de remise du trophée Larry O’Brien, les fans de basket ont une nouvelle fois pu admirer la malle Louis Vuitton qui transporte le bien tant convoité depuis l’année dernière.

Pour célébrer comme il se doit ce titre, la NBA a une nouvelle fois fait appel à la marque de bière Michelob Ultra pour « habiller » le vestiaire des Bucks lors de la traditionnelle « Champagne Shower ». Equipés de masques de ski logotés Nike, les joueurs ont trinqué au Champagne Moët & Chandon et fumé un cigare Romeo y Julieta.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

« Fumer tue » – « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage »

Inside the locker room after the Bucks WIN THE NBA CHAMPIONSHIP!! pic.twitter.com/TXa62EnJdM — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

« How much champagne have each of you consumed? » 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/dRQcpsxz5p — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021