Champions League / COVID 19 : Quel manque à gagner pour l’Olympique de Marseille concernant les recettes matchday ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille accueille Manchester City pour son premièr match à domicile d’UEFA Champions League cette saison. En raison des mesures sanitaires, l’Orange Vélodrome sera dépourvu de supporters.

Un manque à gagner sur lequel est revenu le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud il y a quelques jours au micro de la radio RMC. Quelles sont les conséquences de la crise actuelle sur les finances du club phocéen ?

« Pour l’OM, selon les hypothèses, l’impact financier sera compris entre 38 et 50 millions d’euros sur cette saison, c’est considérable. Ca, c’est avant Médiapro… Heureusement, nous avons un actionnaire qui est d’une présence, d’une solidité et d’un engagement exceptionnel. » a précisé le Président de l’OM dans l’émission Top Of The Foot il y a une dizaine de jours.

« L’impact financier sera compris entre 38 et 50 millions d’euros sur cette saison, c’est considérable. Ca, c’est avant Médiapro… »

Dans le détail, le poste des revenus matchday est directement impacté par les mesures des matchs à huis clos à l’Orange Vélodrome. « Nous sommes le club le plus populaire de France. Nous générons la fréquentation la plus élevée en France avec 53 000 spectateurs en moyenne dans le stade la saison dernière. Pour nos 3 matchs à domicile d’UEFA Champions League, on s’attendait à réaliser entre 6M€ et 8M€ de recettes par match. »

Pour nos 3 matchs à domicile d’UEFA Champions League, on s’attendait à réaliser entre 6M€ et 8M€ de recettes par match. »

🔵⚪️ Jacques Henri Eyraud, nous a fait l’immense honneur d’être le premier invité de ce Top of the Foot en mode OM 📻💥 Le mercato, la formation, Payet, Alvaro, Villas-Boas, les droits TV… le président de l’OM n’évite aucun sujet et nous répond sans langue de bois sur RMC ! pic.twitter.com/TK33HVaQEt — Top of the Foot (@topofthefoot) October 15, 2020

Les recettes des clubs impactés à tous les étages

Privés de recettes billetterie (grand public et VIP), les clubs de football professionnel français doivent également faire face à la « crise Médiapro » et l’inquiétude grandissante concernant le paiement des droits TV domestiques de la chaîne Téléfoot. Les équipes qualifiées dans les compétitions européennes pourraient également toucher moins de primes que ce prévoyait l’UEFA avant la crise. Sur fond de crise sanitaire liée à la COVID-19, les sponsors remettent également en question les contrats avec les clubs. Certains équipementiers seraient également réticents à payer ces dernières semaines ce qu’ils doivent à certaines équipes sous contrat…

L’OM offre une réduction à RMC Sport, le match contre Manchester City « à prix réduit »

Privé de l’accueil de ses supporters, l’Olympique de Marseille propose une offre promotionnelle à RMC Sport qui diffuse la saison 2020-2021 de Ligue des Champions (avec Téléfoot).

Dans son offre de membership « OM Prime » vendu à 4,99€ à l’année, le club a inclus une réduction de -20% à l’abonnement aux chaînes RMC Sport.