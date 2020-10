Paris 2024 – Encore quelques jours pour participer à l’appel à projets « Talents 2024 » !

La Ville de Paris et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 organisent un appel à projets, intitulé « Talents 2024 » à destination des jeunes de 16 à 25 ans jusqu’au 4 Novembre.

Cet appel à projets consiste à sélectionner des initiatives innovantes portées par des jeunes, autour de 4 thématiques : la santé et le sport, l’écocitoyenneté, l’inclusion et la solidarité. Ces projets doivent également partager les valeurs de l’olympisme, que sont l’excellence, l’amitié et le respect.

Par ailleurs, pour cette 3ème édition, l’accent est mis, à la fois sur le caractère innovant du projet, mais aussi sur la cohérence avec les objectifs de l’agenda olympique : sobriété, développement durable et non-discrimination.

Une aide de 60 000€

À l’issue de la phase de sélection, 24 projets seront sélectionnés puis accompagnés sous forme d’ateliers organisés par la Ville de Paris et Paris 2024. Ensuite, 4 lauréats seront choisis et recevront 6 mois de coaching, du mécénat de compétence ainsi qu’un soutien financier de 60 000 euros. Pour la première édition en 2017, pas moins de 130 dossiers ont été déposés !

Pas de contrainte de statut particulier : entreprises, associations ou projets personnels sont acceptés. Alors, si une idée germe dans votre esprit, rendez-vous sur le site www.moncompte.paris.fr, créez votre compte et suivez les instructions. Vous avez jusqu’au 4 Novembre pour déposer votre dossier sur la plateforme.

Lauréat 2017 de Talents 2024