Finale Istanbul 21, le nouveau ballon adidas de la Champions League célèbre 20 ans d’histoire

adidas dévoile le design de son nouveau ballon « Star ball » des phases éliminatoires de la ligue des Champions 2020-2021, le FINALE ISTANBUL 21. Un ballon qui souhaite rassembler 20 ans de souvenirs.

L’adidas star ball roule sur les pelouses depuis 2001, et lors de chaque édition de Champions League. À l’origine, le ballon fut créé pour la victoire en finale du Bayern Munich face au Valencia FC. Le design du ballon fait notamment référence aux étoiles du logo de l’UEFA Champions League.

Lorsqu’on regarde de plus près le cuir, on distingue que le FINALE ISTANBUL 21 combine chacun des 20 derniers designs de ballons des phases éliminatoires de la compétition. D’ailleurs, chaque hexagone est composé de fins rubans rouges rappelant l’année et la ville de la finale. Les célèbres étoiles viennent compléter le ballon.

Au toucher, le ballon est lisse. Les faces hexagonales ne sont pas reliées par des coutures mais par de la colle.

Un ballon qui sera utilisé pour la première fois ce soir lors de « l’alléchant » FC Barcelone – PSG.