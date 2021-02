New Balance officialise son nouveau contrat équipementier avec l’AS Roma

Aujourd’hui, New Balance a officialisé la signature de son nouveau contrat équipementier avec l’AS Roma qui entrera en vigueur à partir de la saison 2021-2022.

Dans le détail, New Balance succède à Nike qui avait signé un contrat de 10 ans avec la Roma en 2013. Un contrat qui avait été rompu de façon prématurée par les deux parties l’été dernier, obligeant le club à signer un contrat spécifique pour la saison actuelle.

Pour célébrer ce nouveau contrat qui entrera en vigueur en juillet 2021, New Balance et l’AS Roma ont lancé un filtre spécifique sur Instagram proposant une expérience en réalité augmentée aux fans. Plus qu’un, filtre, le « mini jeu » vous plongera dans les rues de la capitale italienne.