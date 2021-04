Cisco devient Partenaire Officiel de la NFL

Hier, la NFL et Cisco ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel. Cisco utilisera notamment son expertise pour développer une plateforme dédiée à l’écosystème de la ligue.

« Dans un monde de plus en plus numérique, la vitesse, la fiabilité et la sécurité sont essentielles à notre succès et nous nous félicitons du leadership que Cisco apportera à la NFL pour ces aspects clés et plus encore. » précise Michelle McKenna, NFL Chief Information Officer, dans un communiqué.

Cisco travaille déjà avec la NFL et ses franchises, notamment sur la technologie utilisée dans les salles de replay présentent dans chaque stade et qui sont reliées au poste central installé à New York.

Avec ce partenariat, Cisco devrait donc gagner en visibilité autour de la NFL en devenant un Partenaire Techologique officiel de la Ligue. Le même jour, Cisco est également devenu sponsor des JO de Paris 2024.