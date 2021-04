Rugby – Le Stade Français Paris confie la gestion globale de son merchandising à Oreca

En début de semaine, le Stade Français Paris (TOP 14) et Oreca ont officialisé la signature d’un partenariat sur 2021-2024.

Dans le cadre de cet accord qui entrera en vigueur le 1er juillet , Oreca, au travers de sa branche Digital & Retail, sera le nouvel opérateur global merchandising et agent de licence exclusif jusqu’en 2024. Un rapprochement et un partenariat opéré par l’agence XIX Sports Consulting (Ludovic Dumas).

« Toujours soucieux de nous associer avec des acteurs reconnus, performants et dynamiques, nous nous appuierons sur le Groupe ORECA afin de développer l’ensemble de notre activité Merchandising (développement produits, eshop, boutique officielle, boutiques in stadia, logistique) qui demeure un sujet ô combien stratégique pour le Stade Français Paris » rappelle Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris, dans un communiqué. « Le Groupe ORECA, acteur majeur du monde automobile et qui fait actuellement ses preuves auprès de la Fédération Française de Rugby, nous permettra également d’offrir les meilleurs produits à nos joueurs, fans et clients à travers des gammes qualitatives et novatrices dans l’ADN du Club, dès le mois de juillet prochain. »

Les missions d’ORECA Digital & Retail :

– Le développement, le design et la fabrication des différentes collections merchandising du club,

– La conception, la réalisation et l’édition de la boutique e-commerce du Club qui sera en ligne dès le mois de juillet,

– La gestion de l’ensemble des canaux de distribution physique du club (boutique du Stade Jean-Bouin et les points de ventes jours de match),

– La gestion de la licence merchandising (via la sélection de licenciés experts et le développement du retail en direct).