Fil info – Suivez l’actualité du Marketing Sportif, Sponsoring et Sport Business

Le Coq Sportif fait son entrée dans l’eSport avec GameWard

Cette semaine, l’équipementier sportif a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’équipe GameWard. Un maillot et une ligne textile ont notamment été conçus pour l’ensemble de l’équipe.

—–

13/01 : FDJ renouvelle son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme pour deux ans

FDJ a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) pour deux ans. FDJ continuera d’être partenaire titre de la Coupe de France cycliste et partenaire des championnats de France de cyclisme sur route.

—–

12/01 : Lidl « Official Fresh Food Partner » du Championnat du monde de handball 2021

Pour la 3ème fois consécutive, Lidl sera sponsor du championnat du monde masculin de handball qui se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier 2021. En tant qu’« Official Fresh Food Partner », le logo de l’enseigne sera présent sur la panneautique LED et les marquages au sol.

—–

Naomi Osaka nouvelle ambassadrice de Louis Vuitton

La tenniswoman est le nouveau visage de la marque de luxe. Le photographe Nicolas Ghesquière a récemment photographié Naomi Osaka, sportive la mieux payé de tous les temps sur un an, pour la prochaine campagne printemps-été 2021 de la marque.

—–

Rugby – GMF lance une chasuble de plaquage

GMF, partenaire de la Fédération Française de Rugby (FFR) a présenté il y a quelques jours la chasuble de plaquage. En accord avec sa signature dans le rugby, « Engagés pour le collectif » GMF imagine la chasuble, un outil pédagogique pour apprendre aux joueurs et aux joueuses à bien plaquer. Un engagement concret de GMF pour continuer à protéger les pratiquants. Cette chasuble sera envoyée très prochainement aux 49 clubs qui effectuent le programme de prévention dans le cadre de l’étude scientifique menée par la FFR.