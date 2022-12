Combien coûte un voyage et un billet pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la France et l’Argentine

Hier, l’Equipe de France s’est qualifiée pour sa seconde finale de Coupe du Monde de football consécutive en dominant le Maroc (2-0).

Pour la finale de la Coupe du Monde 2022, le Qatar s’offre une affiche de rêve « France-Argentine ». Un match que de nombreux supporters français iront voir en passant par les agences agréées FFF et qui proposent des packs voyages et billetterie aux supporters.

Pour cette finale entre la France et l’Argentine, l’agence couleur va ainsi envoyer quelques 1 000 supporters à Doha.

« Nous avions lancé des préinscriptions sur notre site. Environ 150 avait réservé avant la qualification des Bleus et depuis nous avons vendu le reste ce matin » nous précise Baptiste Ragot, chargé de communication au sein de la société Couleur. « Il y a une certaine effervescence, c’est un moment historique quoi qu’il arrive avec une 3ème étoile pour les Bleus ou Lionel Messi qui termine le jeu en remportant cette Coupe du Monde. »

Côté tarifs, l’agence Couleur qui célèbre ses 25 ans proposait une offre sans billet à 1 850€ avec le vol et une nuit et une autre à 1 600€ avec un vol tôt le dimanche et retour après le match. Les places sont vendues en plus au prix de 638 euros la catégorie 3 (derrière le but) et 1059€ la catégorie 2 (quart de virage).

En incluant le prix d’une place en cat.3 pour la finale, il faut donc débourser quelques 2 238 euros et 2 659€ en cat 2.

De son coté, une autre agence agréée FFF, MyComm, propose également des voyages vers Doha incluant un billet pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Comptez 2 950€ par personne pour le vol aller-retour depuis Paris le samedi 17 décembre à 22h (arrivée à Doha à 7h), un billet en catégorie 2 et vol retour le dimanche à 01h00.