Sports Management School devient Partenaire Formation de la Ligue Nationale de Basket (LNB)

Mercredi, la Sports Management School (SMS) et la Ligue Nationale de Basket (LNB) ont officialisé la signature d’un partenariat de 3 ans.

Dans le cadre de cet accord (2022-2025), l’école spécialisée dans le sport business devient notamment Presenting Partner du « Trophée du Futur » et du classement des 30 meilleurs joueurs du Championnat de France Espoirs Élite. L’édition 2023 du Trophée du Futur by SMS se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 et sera accueilli par le club de l’ADA Blois 41.

« À l’aube de l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques, la SMS a souhaité renforcer ses liens dans le sport business et principalement auprès des institutions sportives. C’est tout naturellement que nous nous sommes tourné vers la Ligue Nationale de Basket avec qui nous partageons des valeurs communes : dépassement de soi, humilité, respect des règles et fierté de porter le même maillot » explique David Mignot, Directeur Académique au sein de l’école, dans un communiqué. « En devenant Partenaire Formation de la LNB, nous allons pouvoir accompagner, former et professionnaliser les prochaines pépites du basket français. Une véritable fierté pour notre école ! »

́ ̀ Save the date ! L’ADA Blois aura le plaisir d’accueillir le #TrophéeduFutur2023 avec @SMS_Ecole les 26, 27 et 28 mai 2023 au Jeu de Paume ! Merci à la @LNBofficiel pour la confiance pic.twitter.com/k6uzwncEbh — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) December 15, 2022

« Ce nouvel accord avec une école spécialisée dans le sport business représente une belle opportunité pour la Ligue de créer un partenariat gagnant – gagnant entre nos deux entités. D’une part, en proposant une nouvelle offre de formation ou de reconversion à nos joueurs et d’autre part, en nous nourrissant du dynamisme des étudiants de la SMS via des cas pratiques autour de la promotion du basketball professionnel en France. C’est aussi et surtout une belle reconnaissance du travail effectué par les centres de formation de nos clubs professionnels et de la qualité du spectacle proposé par nos Espoirs dans les Championnats LNB. » ajoute Fabrice Jouhaud, Directeur Général de la LNB.

Le TOP 30 des prospects Espoirs by @SMS_Ecole continue avec les places 15 à 11 !#EspoirsELITE pic.twitter.com/MLAeVnTnWC — LNB (@LNBofficiel) December 15, 2022

