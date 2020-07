Rugby – La marque Schneider nouveau sponsor du TOP 14

Ce matin, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec la marque Schneider (électroménager et téléviseurs) concernant le TOP 14.

Dans le cadre de ce contrat sponsoring signé pour 3 saisons, soit jusqu’en 2023, Shneider devient marque officielle du TOP 14 dans le secteur du gros et du petit électroménager et des téléviseurs. Une gamme de produits sous licence devrait notamment voir le jour. En outre, la marque française bénéficiera d’une visibilité, notamment lors de la phase finale du championnat de France. Activation intéressante à venir, celle de mettre en place des ateliers de cuisine lors du TOP 14 Rugby Tour, tournée évènementielle qui part à la rencontre des fans dans toute la France.

« En tant que société française, il nous paraissait important de sponsoriser une autre très belle marque hexagonale, leader international incontesté dans son domaine. Par ce partenariat, nous apportons également tout notre soutien au rugby national en ces temps compliqués. Cette signature est un pari sur l’avenir et nous avons hâte de pouvoir faire vivre cette collaboration à travers de nombreux évènements et activations dans les mois à venir. L’agence de communication Comme Un Poisson Dans l’Eau Productions qui a su nous convaincre grâce à sa créativité et son expertise dans le domaine du rugby, nous accompagnera dans la mise en valeur de ce partenariat » précise Philippe Samuel, Président de Schneider Consumer Group, dans un communiqué.