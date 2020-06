Média – « Top Of The Foot » (Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre), la nouvelle émission radio de RMC qui succède à « Team Duga »

Ce matin, RMC a officialisé l’arrivée de sa nouvelle émission radio qui succédera dès la saison prochaine à « Team Duga » (18H-20H) animée par Christophe Dugarry.

Aux manettes de ce nouveau rendez-vous consacré à l’actualité du football baptisé « Top Of The Foot », les amateurs de ballon rond retrouveront les journalistes Mohamed Bouhafsi (28 ans) et Jean-Louis Tourre (33 ans), du lundi au jeudi, de 18H à 21H.

« Pendant trois heures, Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, entourés de leur bande, traiteront de l’actualité foot du jour avec les infos exclusives et les dernières indiscrétions, et plongeront dans les coulisses de tous les clubs français et internationaux avec de nombreux invités. Avec l’info au cœur du show, rien n’échappera à « Top Of The Foot » » précise le communiqué. « Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre débattront avec Éric di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Laure Lepailleur et de nouveaux consultants dont les noms seront révélés prochainement. Des dirigeants, entraîneurs ou joueurs venus du foot amateur participeront aussi aux débats. Les auditeurs, fans, supporters, auront toujours autant la parole et pourront poser leurs questions en direct aux invités prestigieux qui se succéderont à l’antenne. »

« On veut créer l’actualité et pas seulement la suivre »

Interrogé par Le Parisien, Mohamed Bouhafsi a notamment précisé que son duo ne « remplace pas » Dugarry. « Avec Jean-Louis Tourre, on ne pourra jamais rivaliser avec la carrière et la popularité exceptionnelle de Christophe Dugarry. On est journalistes, pas d’anciens joueurs, donc on a décidé de changer le concept de la tranche. L’émission sera plus importante que les personnalités qui la présentent. RMC, c’est la radio du foot. On veut devenir l’émission incontournable du foot, avec toutes les infos de la journée, des débats et les meilleurs invités, que les auditeurs pourront interroger. On veut créer l’actualité et pas seulement la suivre. »

C’est officiel. Très fier de lancer le projet #TopOfTheFoot avec mon ami @jltourre ! @RMCinfo est ma maison depuis 10 ans maintenant. Je suis extrêmement fier, heureux et excité. Merci pour tous vos messages ça me touche vraiment. Sans vous, cela ne serait pas possible. ♥️💙 https://t.co/bDRhJCaPva — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 3, 2020

Selon les dernières audiences de Médiamétrie, l’émission Team Duga enregistrait en moyenne quelques 688 000 auditeurs chaque jour.