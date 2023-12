Rugby – TotalEnergies devient Partenaire Officiel du TOP 14 jusqu’en 2026

Quelques semaines après la fin de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 dont elle était partenaire, la société TotalEnergies officialise la signature d’un contrat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR).

Dans le détail, TotalEnergies devient Partenaire Officiel du TOP 14 jusqu’au moins 2026 (3 saisons). « La Compagnie multi-énergies soutiendra également le développement de la PRO D2 » précise un communiqué.

En tant que partenaire officiel, TotalEnergies sera notamment visible lors des matchs de TOP 14 et de PRO D2.

« Les valeurs de ce sport et son lien de proximité avec les territoires nous rassemblent dans un même esprit de partage et de convivialité à la française ! »

Sponsor historique de la Section Paloise Béarn Pyrénées depuis 1988, TotalEnergies va donc renforcer un peu sa visibilité auprès des fans de rugby. « TotalEnergies est partenaire de la Section Paloise depuis 35 ans et était l’un des sponsors majeurs de la dernière Coupe de Monde de Rugby en France. Je suis donc heureux que TotalEnergies aille un cran plus loin en s’associant à la Ligue Nationale de Rugby et prolonge ainsi, avec les équipes de Top 14 et de Pro D2, notre engagement aux côtés du rugby français » a expliqué Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, dans un communiqué. « Les valeurs de ce sport et son lien de proximité avec les territoires nous rassemblent dans un même esprit de partage et de convivialité à la française ! »

En tant que Partenaire Majeur de la Section Paloise, TotalEnergies est notamment visible sur la face avant des maillots du club actuel 4ème du TOP 14. Un partenariat renforcé il y a quelques jours avec un accord concernant la section féminine.

