Comment Saint-Gobain utilise le football dans sa stratégie d’activation de marque employeur et RH

Pour la 10e année consécutive, Saint-Gobain organise la plus grande compétition de football réservée aux étudiantes et étudiants des Écoles de Commerce et d’Ingénieurs : la SAINT-GOBAIN FOOTBALL CUP.

Ce week-end, la phase finale se déroule à Clairefontaine et accueille 24 équipes qui se sont qualifiées lors des étapes régionales.

Un évènement sportif qui permet à Saint-Gobain de créer un contact avec les futurs ingénieurs et d’initier du recrutement. Depuis 10 ans, ce tournoi est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la stratégie d’activation de marque employeur et RH du groupe. Organisée en partenariat avec la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU), dont elle est devenue une véritable Coupe de France, et en collaboration avec les instances sportives étudiantes (Business School Sport Association

et Association Sportive des Écoles d’Ingénieurs), la Saint-Gobain Football Cup est aujourd’hui

le plus grand événement sportif de recrutement des jeunes talents, en nombre de participants.

Tout au long du tournoi sont organisés différents temps d’échange conviviaux entre les collaborateurs du Groupe et les étudiants : prises de parole et présentation des différentes filières métiers (Marketing, Finance, Commerce, Production, Supply Chain, RH…), job dating, offres dans les écoles, les stades et lors du tournoi final à Clairefontaine. Saint-Gobain propose aux étudiants un accompagnement durant leurs études mais également différentes opportunités professionnelles : stages, contrats d’apprentissage, VIE et contrats de travail.

About last night 😎 Présents au Parc des Princes pour le lancement de la dixième Saint-Gobain Football Cup, dont nous pilotons la partie digitale depuis la dernière édition avec @QuarterbackRP ! Hâte de pouvoir recréer des contenus sur et avec les étudiants 🙌 pic.twitter.com/MBC7ddpORz — Digital Playas (@Digital_Playas) November 25, 2021