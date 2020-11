Comment Sony utilise le sponsoring sportif dans la promotion de sa nouvelle PlayStation 5

C’est le grand jour pour les gamers en France avec la sortie de la nouvelle console PlayStation 5 de Sony Interactive Entertainment.

Pour accompagner son lancement au niveau monde, Sony a bien évidemment utilisé quelques uns de ses partenariats dans le sport.

Outre une vidéo promotionnelle tournée avec la joueuse de tennis Naomi Osaka, la PS5 a également été mise en avant dans une vidéo UEFA Champions League sous la signature « Play Has No Limits ». Pour rappel, la Ligue des Champions est parrainée par Sony et PlayStation depuis 1997.

Une console de jeu qui est vente notamment sur le site en ligne de la FNAC.