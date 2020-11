Interview – Younes Layati, nouveau « Licensing Director » de Fanatics

Encore peu connu du grand public en France, la société américaine Fanatics revendique sa place du numéro un mondial sur le marché du licensing sportif, comprenez les articles de sports sous licence.

Pour poursuivre son développement à travers le monde, Fanatics a récemment recruté Younes Layati au poste de Licensing Director. Cet ancien de chez Nike connaît bien Fanatics pour avoir travaillé sur les dossiers en lien avec la FFF ou encore le PSG qui a signé récemment un contrat record avec Fanatics.

Basé en Europe, Younes Layati pilotera la stratégie de licence internationale de Fanatics, société qui collabore avec de nombreux acteurs du sport professionnel. Pour en savoir un peu plus sur son métier et l’activité de Fanatics, nous lui avons posé quelques questions.

« Pour schématiser l’approche du licensing, il s’agit d’intensifier les points de contacts entre un club et ses fans par le biais d’une gamme de produits diversifiée et pertinente. »

Sport Buzz Business : Depuis combien de temps avez-vous pris vos nouvelles fonctions ?

Younes Layati : J’ai rejoint les équipes de Fanatics au début du mois, mais j’ai eu l’occasion de côtoyer et voir Fanatics transformer l’industrie du sport depuis plusieurs années.

SBB : En quoi consiste votre poste de « licensing director » ?

YL : Mon rôle en tant que Licensing Director est de définir et mettre en place une stratégie de développement du portefeuille de licences pour les marques gérées par Fanatics. Le licensing à proprement parler est rarement sur le devant de la scène mais ses résultats oui. Les produits issus du licensing (sportif ou autre) sont omniprésents.

Pour schématiser l’approche du licensing, il s’agit d’intensifier les points de contacts entre un club et ses fans par le biais d’une gamme de produits diversifiée et pertinente. Pour cela, charge à nous de trouver les meilleurs licenciés pour mettre en oeuvre cette stratégie.

« Le chiffre d’affaires de Fanatics avoisine les 2,5 milliards de dollars en 2019 »

SBB : Quels sont les revenus annuels de Fanatics ?

YL : Le chiffre d’affaires de Fanatics avoisine les 2,5 milliards de dollars en 2019 et, malgré la pandémie mondiale, notre business continue de bien performer cette année. Nous sommes les leaders mondiaux dans le business des articles de sports sous licence et nous travaillons avec nombre des plus grands noms du sport.

🚨 EXCLUSIVELY ON FANATICS! 🚨 Check out this Larry Bird Fanatics Exclusive Funko Pop!: https://t.co/13XFlVt16h pic.twitter.com/30FqKbzWR8 — Fanatics (@Fanatics) November 11, 2020

SBB : Avec une part de revenus hors USA grandissante ?

YL : Nous sommes l’une des entreprises les plus innovantes du monde, axée sur la technologie et l’innovation, nous nous développons à un rythme phénoménal. Dorénavant nous disposons de bureaux, d’usines et de plateformes logistiques dans 11 pays à travers le Monde. En Europe, nous sommes installés, en Angleterre, France, Allemagne et Espagne et nous sommes partenaires de plus de 300 équipes ou organisations sportives à travers le Monde.

2020 a apporté son lot d’épreuves à surmonter, mais nos partenaires voient le bénéfice de travailler avec des experts du e-commerce et des produits licenciés tel que Fanatics. Avec notamment, une croissance des nos ventes e-commerce de 30% à travers le groupe, parmi lesquels chacun de nos clubs de Premier League et fédérations internationales réalisent des lancements maillots records cette année.

SBB : Comment travaillez-vous avec vos partenaires ? Quelle est votre offre de services ?

YL : Nous sommes partenaires de toutes les ligues majeures de Sports US, la NFL, la NBA, la MLB et la NHL. En Europe nous sommes partenaires de la plupart des grands clubs de footballs et organisations sportives telles que le PSG, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, Manchester City, la Ryder Cup et England Rugby.

Fanatics est fier de posséder le premier vrai modèle de commerce vertical complètement intégré dans l’entreprise (V-Commerce). Ce modèle combine une plateforme technologique de classe mondiale avec une chaine d’approvisionnement en temps réel pour les fans de sport mondial d’aujourd’hui; premiers natifs de la technologie mobile.

Fanatics change la façon dont les fans achètent les équipements et maillots de leur équipe favorite grâce à une approche innovante, imprégnée de technologie depuis la fabrication jusqu’à la vente au sein de cette culture de la demande actuelle. Nous travaillons en multicanal avec de nombreux grands clubs et marques de sport, notamment en fabriquant et distribuant les maillots et équipements siglés Nike de la NFL et de la MLB.