Comment Under Armour accompagne le lancement de la marque « Curry Brand » en association avec Steph Curry

Hier, Under Armour a officialisé le lancement de la nouvelle marque « Curry Brand » en association avec Steph Curry.

Utilisant le logo du joueur NBA des Golden State Warriors, Curry Brand proposera une large gamme de produits pour le basket mais également pour le golf (chaussures, vêtements, accessoires…). Une nouvelle marque éponyme qui rappelle bien évidemment la création de la marque Jordan par Nike.

CHANGE THE GAME FOR GOOD

Avec cette nouvelle marque dont le logo est inspiré des initiales S et C de Stephen Curry, Under Armour et le basketteur souhaitent s’impliquer pour la jeunesse en s’engageant notamment à reverser un pourcentage des ventes à différentes organisations sociales d’ici 2025 et avoir un impact direct et indirect sur plus de 100 000 jeunes. Cette initiative vise notamment à favoriser la construction de terrains et encourager la pratique sportive en toute sécurité.

« Nous voulions faire le lancement aussi près que possible du début de la nouvelle saison NBA… entre le Black Friday et les vacances, nous pensons que c’est très opportun », a précisé Patrik Frisk, directeur général d’Under Armour, à CNBC. Pour rappel, Patrik Frisk a remplacé Kevin Plank, le fondateur de la marque, en fin d’année dernière. Une année 2019 durant laquelle Under Armour a enregistré un chiffre d’affaires de 5,267 milliards de dollars.

A moyen terme, d’autres sportifs pourraient bien porter les couleurs de Curry Brand, comme l’a précisé Steph Curry à Bleacher Report. « C’est définitivement le plan, pas seulement dans le basketball mais aussi dans d’autres sports. Il y a des contacts en cours. »

.@StephenCurry30 and Under Armour have officially launched his own Curry Brand 🔥 His new shoe drops Dec. 11 @brkicks pic.twitter.com/LC5BWXA2bt — Bleacher Report (@BleacherReport) November 30, 2020

La nouvelle chaussure de Steph Curry sous les couleurs « Curry Brand » devrait sortir le 11 décembre.

Pour accompagner ce lancement, Steph Curry et Under Armour ont fait la tournée des médias avec des interviews pour l’émission de Trevor Noah (The Daily Show), Sports Illustrated, ESPN, CNBC ou encore Bleacher Report.

Il y a quelques jours, Steph Curry a pu exhiber quelques produits golf de Curry Brand lors de l’évènement « The Match » organisé en présence de Phil Mickelson, Charles Barkley et Peyton Manning.