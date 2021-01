Concours – Partagez votre passion avec un joueur du PSG et vivez une expérience unique grâce à ALL !

Partenaire Principal du Paris Saint-Germain depuis 2019, ALL (Accor Live Limitless) vient de lancer l’activation « Limitless Challenges ».

Dans sa volonté d’offrir toujours plus d’expériences uniques, ALL vous offre la possibilité de rencontrer les joueurs du club parisien et de partager avec eux l’une de vos passions !

Pour illustrer ce dispositif, ALL a réalisé un vidéo promotionnelle dans laquelle 5 joueurs du PSG (Marquinhos, Kimpembe, Navas, Herrera, Florenzi) révisent leurs gammes au sabre laser, au karaoké, à la cuisine, au tennis de table ou encore à la danse afin d’être prêts à relever n’importe quel défi.

Les internautes peuvent se rendre sur le site limitlesschallenges.accor.com pour s’inscrire au jeu concours. Il vous faudra préciser la passion que vous souhaitez partager ainsi que le joueur que vous souhaitez rencontrer.

Trois gagnants seront sélectionnés par un jury qui se réunira le 1er février 2021.

Plus qu’un programme de fidélité, ALL – Accor Live Limitless, le nouveau compagnon lifestyle du quotidien de Accor, offre à ses membres un accompagnement aussi bien lors de leurs réservations de séjours au sein des différentes enseignes du groupe, qu’à travers les expériences exceptionnelles qu’il leur font vivre.

Avec @All, vivez une expérience unique en défiant les joueurs du @PSG_inside sur le terrain de votre choix ! 🔴🔵#LimitlessChallenges #ALLtogether #ALLsport — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 11, 2021

