Coupe du Monde de football Qatar 2022 – Le prix des billets et les dates de vente (ticketing)

Vous souhaitez acheter des billets pour la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar ? Depuis ce mercredi 19 janvier, la FIFA a ouvert la vente des précieux tickets.

« Cette Coupe du Monde est celle du Qatar, d’une région et aussi celle du monde entier. L’offre qui est proposée aujourd’hui, lors de l’ouverture de la billetterie, reflète notre objectif de mettre le football à la portée du plus grand nombre de supporters possible à travers le monde », précise Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, dans un communiqué. « Cette fête du football sera l’occasion pour les supporters de découvrir la riche culture et l’histoire de cette région du monde, grâce au football. Nous avons hâte de réunir les peuples issus des quatre coins de la planète football dans des stades ultra-modernes pour vivre et partager la ferveur de la Coupe du Monde. »

Du 19 janvier au 8 février 2022, les supporters du monde entier peuvent déposer leurs demandes d’achat de billets. Précisons que les billets attribués le seront de manière aléatoire (tirage au sort) à l’issue de cette première phase si la demande est supérieure à l’offre. Chacun pourra donc faire son petit marché jusqu’au 8 février. Comme depuis 2010, la catégorie 4 des billets sera réservé aux résidents du Qatar.

Pour cette phase de vente, vous pourrez acheter différents types de billets pour la Coupe du Monde 2022 comme les billets individuels (1 match), une série spécifique à une nation (4 ou 7 matchs) ou encore un série pour 4 stades. Chaque foyer peut acheter jusqu’à 6 billets par match et 60 billets sur l’ensemble de la compétition.

L’attribution finale des places commandées sera effectuée le 1er avril 2022. Une seconde phase de vente devrait être organisée plus tard par la FIFA sur la règle du « premier arrivé, premier servi ». Ajoutons que des billets « supporters » seront mis en vente après. Ce sont les tickets pour assister aux matchs dans les groupes de supporters de leur équipe.

Concernant le prix des places, un billet en catégorie 3 pour le match d’ouverture programmé le 21 novembre 2022 au stade Al Bayt est vendu à 1 100 Riyal qatari (QAR) soit 266 euros environ. En catégorie 1, le prix grimpe à 544€.

Pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 disputée le 18 décembre au stade Lusail, le prix d’une place en catégorie 3 vous coûtera 532€ environ. En catégorie 1, comptez 1 400€.

Pour les supporters français confiants, il est possible d’acheter un pack de 7 matchs incluant tous les matchs des Bleus dans la compétition, dont la finale. Les prix varient de 1425€ (cat 3) à 3 800€.

Comment demander des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ?

Pour demander des billets, vous devez disposer de votre propre compte de billetterie de la FIFA avec des informations exactes.

Pendant cette période de vente par procédure de sélection aléatoire, vous pouvez demander des billets à tout moment. Le moment où la demande est soumise n’a aucune importance, pour autant qu’elle soit soumise avant la fin de la période de vente par procédure de sélection aléatoire, le 8 février 2022, car toutes les demandes seront traitées ensemble.

Le fait de remplir et de soumettre votre demande de billets ne garantit pas la disponibilité des billets. Si la demande pour un match et/ou une catégorie de billets dépasse l’inventaire des billets disponibles sur le marché national ou international, un ou plusieurs tirages au sort auront lieu à la fin de la période de vente respective afin de déterminer quels demandeurs se verront attribuer des billets.

Chaque demande de billets peut aboutir à un succès total (tous les billets demandés étant attribués), à un succès partiel (une partie seulement des billets demandés étant attribuée) ou à un échec (aucun billet demandé n’étant attribué). Toutes les personnes dont la demande de billets a été acceptée, partiellement acceptée ou non acceptée seront informées de la suite donnée à leur demande par courrier électronique, au plus tôt le 8 mars 2022.

Si votre demande de billets est acceptée ou partiellement acceptée, vous recevrez une communication par courrier électronique contenant des informations supplémentaires sur le paiement, notamment les étapes à suivre et la date limite pour payer vos billets. Visa est la solution de paiement préférée de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Site d’achat de vos billets pour la Coupe du Monde Qatar 2022 : FIFA.com/tickets.

Calendrier des matchs Coupe du Monde Qatar 2022