Event – La Global Sports Week 2022 déplacée du 9 au 13 mai

Initialement prévue du 7 au 11 mars, la Global Sports Week 2022 change de dates et reporte son évènement de deux mois en raison des mesures sanitaires de ce début d’année.

Si la date change, le lieu lui reste le même. L’Accor Arena (Paris) accueillera la Global Sports Week 2022 du 9 au 13 mai. Environ 2 000 participants internationaux sont attendus en présentiel lors du forum annuel. Un évènement qu’il sera possible également de vivre à distance à travers la plateforme digitale dédiée.

« Bien qu’il eût été possible d’organiser l’événement en toute sécurité conformément aux réglementations françaises en vigueur, nous pensons qu’il est également important que les participants internationaux puissent assister à la GSWParis facilement et en toute confiance. » explique Lucien Boyer, président et co-fondateur de la Global Sports Week, dans un communiqué.