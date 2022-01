PMU met en scène Antoine Griezmann pour promouvoir sa nouvelle offre de pari « Question du Jour »

Pour accompagner la promotion de sa nouvelle offre de paris hippiques baptisée « Question du jour », le PMU dévoile une campagne de communication mettant en scène son ambassadeur Antoine Griezmann.

Dans une série de 3 spots publicitaires signés de l’agence Buzzman, l’international français est questionné par un proche à l’arrière d’une voiture. Des questions existentielles et philosophiques à laquelle Antoine Griezmann ne souhaite visiblement pas trop répondre…

L’eau ça mouille mais pourquoi ?

Est-ce que tu crois que la temporalité de l’être est la même pour tous ?

Le futur est incertain parce que nous sommes ignorant ou parce que nous sommes libres ?

Pour la première fois sur le marché des paris hippiques, « Question du Jour » offre une nouvelle approche du pari hippique en récompensant la sagacité des parieurs au-delà de l’ordre d’arrivée des chevaux, avec des paris élargis à d’autres caractéristiques du programme ou à des défis particuliers.

Avec « Question du Jour » (mise minimum de 1€), PMU simplifie le pari hippique avec des questions portant sur des chevaux ou sur des hommes.

« Le PMU est engagé dans une stratégie de relance du pari hippique en France qui porte ses fruits et dont la transmission est un levier puissant. Dans ce cadre, « Question du Jour » va non seulement séduire les turfistes actuels mais aussi contribuer à donner envie à d’autres parieurs de découvrir les paris hippiques » explique Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice générale adjointe du PMU, dans un communiqué. « Question du Jour » propose à nos parieurs un pari novateur, amusant, centré sur leur passion et dont ils peuvent parler à leur entourage facilement et avec enthousiasme. Premier pari lancé depuis 2018 par le PMU, « Question du Jour » est une vraie innovation produit. Il contribue à l’attractivité de notre marque digitale pmu.fr et va animer le programme quotidien des parieurs en ligne. »

Avec cette offre qui semble très accessible, le PMU compte bien poursuivre son développement sur le digital. En 2021, l’opérateur a enregistré plus de 1,1 milliard d’euros d’enjeux hippiques sur ses plateformes digitales. Pour renforcer la promotion, de nombreux contenus viendront alimenter les plateformes du PMU. En outre, l’opérateur annonce la mise en place d’un programme quotidien de pronostics sur RMC.