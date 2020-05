Bundesliga – Les fans du Borussia Mönchengladbach peuvent s’acheter un avatar en carton installé dans le stade

Ce week-end, la planète football aura les yeux rivés sur la Bundesliga. Le championnat allemand est en effet la première compétition à reprendre depuis la pandémie mondiale de COVID-19.

S’adaptant à la contrainte des matchs à huis clos (des solutions digitales ici), le club du Borussia Mönchengladbach a lancé la campagne « Stay at home. Be in the stands ». Moyennant finance, les supporters du club ont la possibilité d’avoir leur photo en carton installée dans les tribunes du Borussia Park pour les matchs à venir.

Pour obtenir son avatar cartonné au stade, il vous suffit d’uploader votre photo sur le site seidabei-trotzdem.de et de payer la somme de 19€. Une somme qui n’ira pas directement dans les caisses du club puisqu’une partie sera reversée à un club de supporters du club (FPMG) et à la fondation de Gladbach. Le reste servira à payer les coûts de production du carton personnalisé .

Pour apercevoir le dispositif en match, il faudra patienter jusqu’au samedi 23 mai et la réception de Leverkusen. 20 000 avatars de fans pourraient garnir les sièges pour un rendu visuel qui s’annonce plutôt intéressant. Pour le club, cette initiative a également été un excellent moyen d’engager sa communauté et de s’offrir une large visibilité à travers le monde.

🗣"20,000 have been put up and the players prefer this to a big grey empty space" @honigstein on @borussia_en fans putting cardboard cutouts in their stadium pic.twitter.com/Wk1Gl6dmUM — Football Daily (@footballdaily) May 14, 2020

Cardboard cutouts of fans 👏 Borussia Monchengladbach fans have printed cardboard cutouts of themselves for behind closed-doors matches. pic.twitter.com/OlNEtQgtsq — Sky Sports (@SkySports) April 30, 2020

Comme le précise L’Equipe.fr, les téléspectateurs allemands de la chaîne de télévision Sky auront la possibilité d’activer des des bruits de foule enregistrés pour tenter « d’ambiancer » les matchs à huis clos.

