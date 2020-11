COVID-19 – Le Mouvement sportif Français salue les annonces du Président de la République Emmanuel Macron face à la crise

Aujourd’hui, le Président de la République Emmanuel Macron et certains de ses ministres accueillaient des représentants du mouvement sportif français et d’entreprises du sport.

« Les représentants du Mouvement sportif saluent l’écoute bienveillante et constructive du Président de la République, qui a consacré plus de 2h30 aux échanges qui ont permis de brosser un tableau complet de toutes les difficultés actuellement rencontrées par les acteurs du sport » précise le CNOSF dans un communiqué. « Ces réalités vécues sur le terrain par les clubs et les fédérations ont été entendues et comprises et la présence nombreuse des membres du Gouvernement témoigne de la mobilisation globale que le Président de la République a souhaité engager pour soutenir le secteur du sport, affirmant à cette occasion que le sport était un enjeu essentiel pour la santé, la vie sociale et l’éducation, dans la période de crise que nous traversons. »

Il y a quelques jours, le Comité National Olympique et Sportif Français faisait était d’un manque à gagner de 376 millions d’euros pour les clubs sportifs amateurs depuis la rentrée 2020.

Le Président de la République a confirmé la création d’un « Pass sport » pour un montant de 100 millions d’euros. Il s’agira d’une aide aux familles, selon des conditions à préciser, pour favoriser le retour des jeunes à la pratique sportive en soutenant l’inscription ou la réinscription des enfants dans les clubs. Cette proposition était portée par le Mouvement sportif depuis plusieurs mois comme un outil pérenne de soutien au secteur associatif fédéré.

Au titre des soutiens dédiés à l’urgence de la crise, a été annoncé la reconduction du fonds de solidarité pour les petits clubs amateurs en difficulté, géré par l’Agence Nationale du Sport, pour un montant de 15 millions d’euros. Le Président de la République a aussi confirmé la mise en place d’un fonds de compensation des pertes de licences à destination des fédérations et appelé de ses vœux au lancement d’une grande campagne de communication destinée à promouvoir le retour à la pratique du sport au bénéfice de la santé de tous. Ces annonces constituent un signal de soutien fort et permettront de soutenir le sport fédéré français à la fois dans le contexte de la crise mais aussi dans le cadre de la relance, dès que le pic épidémique sera passé.

Le Mouvement sportif salue également l’officialisation par le Président de la République, après avoir obtenu l’accord de la Commission européenne, de la création d’un fonds de compensation des pertes de billetterie d’un montant de 110 millions d’euros. Comme l’avait indiqué la Ministre des Sports il y a quelques jours, ce fonds viendra en aide aux clubs professionnels et aux fédérations organisateurs d’évènements, selon leurs pertes et leur dépendance à la billetterie. Il sera une aide essentielle pour le sport professionnel féminin en grande difficulté du fait du huis-clos imposé par la crise sanitaire.

Le Mouvement sportif français était représenté par Denis Masseglia (président du CNOSF), Marie-Amélie Le Fur (présidente du CPSF), Tony Estanguet (président de Paris 2024), Nathalie Péchalat (présidente de la FFSG), Bernard Laporte (président de la FFR), Brigitte Linder (présidente du CDOS Haute-Garonne et de la FNSMR), Tony Parker (président de l’ASVEL), Karim Bellahcene (président du club Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo), Sarah Ourahmoune (vice-présidente du CNOSF), Gwladys Epangue (co-présidente de la Commission des athlètes de Haut-Niveau du CNOSF), Martin Fourcade (président de la Commission des athlètes de Paris 2024), Renaud Lavillenie (champion olympique de saut à la perche)

Le Président de la République, Emmanuel Macron, était accompagné du Premier ministre, Jean Castex, du Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, de la Ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire et du Ministre délégué aux PME, Alain Grizet.

Quelles annonces pour les « entreprises » du sport ?

Lors de cette réunion, L’UNION sport & cycle a défendu les intérêts du secteur des articles et équipements de sports et de loisirs.

Dans un communiqué, l’organisation précise que le Président de la République a reconnu que les mesures déjà activées (dont le fonds de solidarité) n’étaient pas de nature à compenser les pertes de chiffre d’affaires du secteur des loisirs sportifs marchands, dont les établissements auront été fermés administrativement la moitié de l’année 2020.

Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de mettre en place un mécanisme plus adapté à la spécificité de ce secteur, sur deux points :

– Engagement à un maintien du fonds de solidarité à 10 000 €, et la mise en place d’un mécanisme de compensation des pertes d’exploitations

– Réflexion sur l’élargissement du fonds de solidarité par établissement.

« L’UNION sport & cycle sera force de proposition pour trouver des solutions techniques adaptées à ces entreprises. Par la voix de son Délégué général, Virgile Caillet, elle a exprimé le besoin de visibilité quant à l’ouverture de ces établissements au grand public, avec des protocoles sanitaires renforcés. L’UNION sport & cycle se félicite de la volonté affichée du Chef de l’Etat et du Gouvernement de soutenir notre filière car derrière les loisirs sportifs marchands, c’est toute une filière économique qui est impactée, en particulier les acteurs qui fabriquent et commercialisent le matériel nécessaire à la pratique du sport en salle. »