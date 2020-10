Covid-19 – Les acteurs du Fitness se mobilisent contre la nouvelle fermeture des salles de sport

En fin de matinée, les acteurs du fitness se mobilisent pour faire entendre leur voix face aux fermetures « arbitraires » des clubs de fitness par l’Etat en réaction à la situation sanitaire liée au Covid-19.

A l’initiative du syndicat FranceActive-Fneapl (organisation patronale représentant l’ensemble des entreprises des activités sportives de loisirs), 10 des plus grandes enseignes du Fitness tiendront une conférence de presse à 11h à « La salle de sport with Reebok » située dans le 9e arrondissement de Paris. Une prise de parole pour dire NON à la fermeture des clubs et revendiquent la réouverture des salles partout en France.

Les revendications / rappels :

le ministère de la santé n’a fourni aucune étude concernant la diffusion du COVID dans les clubs de fitness et fait un amalgame entre le secteur privé et le milieu associatif et fédéral

les professionnels ont fortement investi pour mettre en place un protocole sanitaire strict, protégeant les équipes et les pratiquants,

qu’étant déjà à l’agonie, une nouvelle période de privation d’activité condamnerait bon nombres de clubs définitivement

enfin, que le fitness fait partie de la solution pour lutter contre le virus et non du problème, parce que le sport renforce les défenses immunitaires

Selon le syndicat FranceActive-Fneapl, les grandes enseignes de fitness et les clubs indépendants rassemblent près de 4 600 clubs, 55 000 salariés encadrant 7 millions de pratiquants.

Les participants à la conférence de presse :

Bertrand Bonelli, Président Les Cercles de la Forme

Patrick Joly, Fondateur de L’Usine

Philippe Herbette, Président de Fitness Park

Thierry Marquer, Président de l’Orange bleue

Patrick Mazerot, Président de l’Appart Fitness

David Amiouni, Président de KeepCool

Gilles Moulet, Président de Cap Tonic

Philippe Leroy, Président The Loft

Sandrine Retailleau, Co-Fondatrice LA.SALLE.DE.SPORT with reebok

Fabien Rouget, Porte-parole et responsable RP de Basic Fit

« Pourquoi ne pas pouvoir réouvrir les salles de sport ? Notre organisation s’étonne des arrêtés de fermetures repris sur Paris malgré le jugement du Tribunal administratif qui y était favorable. La justice serait-elle moins importante que l’administration ? FranceActive-Fneapl le vérifiera en posant un nouveau référé liberté dès demain » précise le syndicat. « Pourquoi les fermer alors que nul n’a encore pu démontrer l’incidence sur la propagation du virus dans les salles de sport, les strictes protocoles sanitaires déjà mis en place étant efficients et validés. Pourquoi le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est-il écouté par le premier ministre et pas celui du fitness ? »