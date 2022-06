Curry Brand (Under Armour) lance un projet communautaire dans les NFTs

Cette semaine, la marque Curry d’Under Armour a annoncé le lancement de « Basketball Headz », projet communautaire autour du Web3 et des NFTs.

Timing idéal pour Curry Brand, équipementier de Stephen Curry qui vient de décrocher un nouveau titre NBA avec les Golden State Warrios il y a quelques jours.

Dans le détail, Curry Brand s’associe à CyberKongz, HAPE, Smilesss et Chibi Dinos pour unifier la

communauté des basketteurs dans le métavers et proposer des avatars et NFTs personnalisés, notamment en achetant des serums via le site dédié lab.currybrand.com.

« Une grande partie de la marque Curry consiste à créer une communauté, à aider les gens à se rapprocher de Stephen et de la marque grâce à leur amour commun du jeu. L’opportunité d’étendre cette communauté dans le métavers est une manière excitante et significative pour la marque Curry d’étendre la façon dont nous nous engageons avec les fans. » explique Ryan Drew, directeur général de la marque Curry chez Under Armour, dans un communiqué.