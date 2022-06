« Nourrir tous les espoirs » – Carrefour et Paris 2024 officialisent leur partenariat

Ce matin, Carrefour a officialisé la signature de son contrat de partenariat avec Paris 2024. L’enseigne de grande distribution aura le titre de Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pré-annoncé dès hier dans une vidéo « teaser » mettant en scène le PDG du groupe Alexandre Bompard et Teddy Riner, le partenariat avec Paris 2024 a été célébré ce matin dans l’un des magasins Carrefour à Drancy en présence de salariés, de jeunes enfants et d’athlètes. Pour l’occasion, l’enseigne extérieure avait été mise aux couleurs des anneaux olympiques et une piste d’athlétisme a été installée dans le magasin.

« Le coeur de notre pays va bientôt battre au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce sera un événement historique pour l’ensemble des Français et les regards du monde entier se tourneront vers la France » explique Alexandre Bompard. « Avec son ancrage populaire, ses 5000 magasins en France, et son logo bleu-blanc-rouge, le Groupe veut contribuer au succès de cette grande fête du sport, aider tous les Français à y participer et associer notre marque aux belles valeurs de Paris 2024. C’est une grande fierté pour les 150 000 personnes qui travaillent en France sous la bannière Carrefour de participer à cette aventure »

Précisons que c’est le Cabinet de conseil en sponsoring sportif « XIX Consulting » dirigé par Ludovic Dumas qui accompagne Carrefour sur l’ensemble de sa stratégie de sponsoring. Le contrat officialisé avec Paris 2024, XIX Consulting participera notamment à la mise en oeuvre de certains droits acquis par l’enseigne.

Concernant l’activation du partenariat et la campagne « Nourrir tous les espoirs », on retrouve le groupe Publicis et ses entités Sport, Conseil et Live. Publicis Sport accompagne également la team d’athlètes Carrefour qui a été constituée.

Carrefour veut « Nourrir tous les espoirs » et mise sur Teddy Riner

Pour faire vivre ce partenariat, Carrefour mise donc sur la signature « Nourrir tous les espoirs », avec de nombreuses déclinaisons annoncées.

Un claim que l’on retrouve dans le spot promotionnel ci-dessous et qui met en avant Teddy Riner. Après avoir séduit Decathlon, le judoka français sera membre de la Team Carrefour qui accueille également deux légendes, Marie-José Pérec et Laura Flessel.

Dans le cadre de ce partenariat, l’enseigne de grande distribution fournira des produits frais et bio (fruits, légumes, produits céréaliers, viande, poisson et fruits de mer) aux Villages Olympique et Paralympique pour préparer les repas des athlètes.

En parallèle, Carrefour souhaite promouvoir la santé grâce à l’alimentation, la valeur travail, l’ascenseur social et l’inclusion.

Côté business, le partenariat avec Carrefour donnera naissance à une collection de produits dérivés sous licence Paris 2024 avec du textile, papeterie, rentrée des classes,…

« Parmi les plus grands réseaux de proximité de France, Carrefour contribuera à faire vivre la magie des Jeux dans le quotidien des Français. Sport santé, engagement pour une alimentation saine et durable, inclusion : Carrefour partage nos valeurs et notre volonté de laisser un héritage utile à la société » commente Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

L’entrée de @CarrefourFrance comme partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de @Paris2024 est une heureuse nouvelle. Je suis ravie de l’avoir partagée ce matin avec Alexandre @bompard et @TonyEstanguet. Bienvenue au Club ! pic.twitter.com/WwVRnhbIBN — Henriques (@BrigitHenriques) June 22, 2022

Au rang de Partenaire Premium de Paris 2024, Carrefour rejoint Groupe BPCE, EDF, Orange et Sanofi et devient le 20ème partenaire domestique du COJO.

[A revoir] La vidéo teaser publiée hier avant l’officialisation du contrat

A lire aussi