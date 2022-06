Cyclisme – L’équipe Jumbo-Visma prolonge avec Supersapiens pour contrôler le glucose des coureurs

A quelques semaines du Tour de France 2022, l’équipe cycliste Jumbo-Visma a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat avec Supersapiens qui continuera d’être fournisseur officiel.

Grâce à un biocapteur de glucose et une application, la société Supersapiens permet d’optimiser la performance des sportifs grâce à une compréhension et une lecture rapide de la consommation d’énergie. Dans le détail, le biocapteur de glucose d’Abbott se connecte via Bluetooth à l’application Supersapiens et permet de visualiser les données moléculaires en temps réel.