DDB Paris accompagne Salomon pour sa nouvelle campagne de marque « Tomorrow is Yours »

Hier, Salomon a dévoilé sa dernière campagne publicitaire illustrant sa nouvelle signature « Tomorrow is Yours ».

En parallèle, la marque française a également présenté une nouvelle version de son logo qui évolue légèrement.

Pour cette nouvelle campagne, Salomon a travaillé avec l’agence DDB Paris et les réalisateurs Valentin Petit et Gabriel Duguev pour le spot vidéo à découvrir ci-dessous.

« Nous pensons que cette nouvelle orientation de marque parlera aux jeunes passionnés d’outdoor, de plus en plus nombreux, qui partagent ces convictions »

« Hommage à la quête de sensations fortes qui caractérise Salomon, la vidéo d’une minute et 50 secondes mêle de véritables images de sport et des séquences d’effets spéciaux, tandis que le spectateur voyage entre décors urbains, boîtes de nuit, sentiers de trail running en haute montagne et ski hors-piste. La vidéo réunit des danseurs et artistes ainsi que 10 athlètes internationaux du team Salomon : la snowboardeuse Tess Coady, les spécialistes de freeski Nico Vuignier et Alexi Godbout, les coureurs d’ultra Courtney Dauwalter et François D’Haene, la skieuse nordique Jessie Diggins, la skieuse alpine Marta Bassino ainsi que les coureurs Anaïs Quemener et Maximilian Zeus » détaille Salomon.

Une vidéo plutôt inspirante qui vous donnera certainement envie de prendre un bon bol d’air et de bouger !

Notons qu’une version courte de cette publicité sera diffusée en télévision dans certains pays.

« Chez Salomon, nous croyons qu’un rapport plus profond avec la nature peut améliorer notre vie et nous rendre meilleurs », ajoute Franco Fogliato, PDG de Salomon. « Depuis ses débuts, notre société imagine l’avenir du sport en inventant et en fabriquant des équipements sportifs haute performance. Si nous en sommes ici aujourd’hui, c’est grâce à des personnes qui, chaque jour, font preuve d’audace et de curiosité et sont convaincues que nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Nous pensons que cette nouvelle orientation de marque parlera aux jeunes passionnés d’outdoor, de plus en plus nombreux, qui partagent ces convictions. »

« À l’avenir, nous souhaitons inspirer un public plus jeune et plus large à se rapprocher de la nature »

Présent sur les marchés des sports d’hiver et du trail running, la marque appartenant au groupe Amer Sports en profite pour réaffirmer ses ambitions en Europe, en Amérique du Nord et en Chine dans les années à venir avec notamment le développement de produits sur les catégories des sneakers et le running sur route. « À l’avenir, nous souhaitons inspirer un public plus jeune et plus large à se rapprocher de la nature, mais Salomon demeure avant tout une marque de sport axée sur la performance » explique Franco Fogliato.

Salomon fait évoluer son logo

Pour la nouvelle version du logo Salomon dévoilée hier, seuls les initiés à la marque verront une différence avec le précédent.

Le travail a surtout porté sur une nouvelle police composée par une équipe de design interne et de deux équipes externes : l’une menée par David Benedek, ancienne légende du snowboard du team Salomon, et Ricardo Ferrol, un typographiste suisse ; et l’autre dirigée par Hugo Hoppman, un directeur de création allemand.

« Cette nouvelle identité visuelle, fidèle à l’histoire et à la personnalité de la marque, illustre parfaitement l’esprit de notre campagne de relance », confie David Farcot, directeur de création pour la division Sports d’hiver de Salomon, qui a dirigé le projet de l’identité visuelle. « Le design final semble si naturel et évident que la différence ne sera peut-être pas flagrante pour certains, mais c’est réellement le meilleur résultat que pouvaient espérer les designers. »

Les produits Salomon afficheront les nouveaux monogramme en « S » et le logo « Salomon » dès cette saison automne/hiver 2022/2023. Les deux designs ont été dévoilés discrètement lors du lancement de la collection exclusive Blue Fire, en janvier 2022. « Les fans les plus attentifs les auront peut-être remarqués sur les skis et snowboards Salomon aux Jeux olympiques de Pékin » ajoute le communiqué.