Zinédine Zidane nouvel ambassadeur de la marque de stylos et maroquinerie Montblanc

Aujourd’hui, la marque Montblanc a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Zinédine Zidane.

Dans le cadre de cet accord, Zizou devient ambassadeur de la marque allemande spécialisée dans les stylos de luxe, montres et maroquinerie et sera une tête d’affiche des campagnes « What Moves you, makes you ».

Reste à savoir quel prochain contrat d’entraîneur ou de sélectionneur signera l’ancien numéro 10 des Bleus avec ses nouveaux stylos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Ces dernières années, la marque Montblanc a initié quelques collaborations avec des sportifs de haut niveau comme Novak Djokovic, Kevin Mayer ou encore Andre Schürrle. L’occasion de mettre en vente quelques produits signatures.

A lire aussi