Decathlon et adidas récoltent 25 000 paires de baskets pour construire un terrain de sport

adidas et Decathlon s’associent autour de « Collectives », une initiative commune au service du sport. Les deux marques espèrent récolter 25 000 paires de chaussures jusqu’au 25 mars. Elles seront recyclées pour construire un terrain de sport.

Depuis le 24 février et ce jusqu’au 25 mars, les sportifs sont invités à déposer leur paire de baskets usagées dans un des 330 magasins Decathlon de France.

Les chaussures de toutes les marques et tous les sports (sauf crampons) sont acceptées. L’objectif étant d’en récolter 25 000 paires qui serviront à construire un « terrain multisports autour de pratiques majoritairement plébiscitées par les femmes ».

« Un terrain pour toutes et tous »

Partant du constat que seulement 15% des utilisateurs des infrastructures sportives de l’espace public sont des femmes, Decathlon et adidas souhaitent proposer un terrain ouvert à tous, doté d’infrastructures pour des activités principalement féminines (danse, fitness, etc) qui sont habituellement réservées à des salles payantes.

Une fois récoltées, les paires seront acheminées, triées et transformées. La partie textile de chaque basket sera envoyée en filière de recyclage tandis que la semelle sera broyée par une entreprise française puis transformée en revêtement de sol. Ce composant servira à construire la base du terrain de sport.

« Un nouveau matériau 100% issu du recyclage »

« Grâce à un procédé de recherche & développement important, l’objectif est de mettre au point un nouveau matériau 100% issu du recyclage de chaussures, sans aucun ajout de matière ou d’agent chimique extérieur », expliquent les marques dans un communiqué.

Reste à savoir dans quelle ville de France ce terrain sera implanté à l’été 2022. Plusieurs villes sont en lice. En revanche, les deux marques ont déjà trouvé leur ambassadrice : il s’agit de Cléopâtre Darleux, gardienne de l’équipe de France de handball.

« C’est un véritable honneur et une immense fierté d’être ambassadrice de ce nouveau playground ! L’initiative d’adidas et Decathlon est importante afin d’encourager les jeunes filles et jeunes femmes à pratiquer un sport. J’aurais adoré avoir accès à des infrastructures comme celle-ci et je suis persuadée que ça aidera à créer de nouvelles vocations », se réjouit la championne olympique à Tokyo en 2021.

Un maître mot : l’inclusivité

adidas et Decathlon souhaitent à travers ce terrain multisports proposer un projet portant les valeurs d’inclusivité. Les deux marques sont en effet engagées pour rendre le sport accessible à tous, avec des actions concrètes.

Ce n’est d’ailleurs pas une première pour adidas. La marque aux trois bandes a notamment construit le « Playground of possibilites » de Paul Pogba à Roissy-en-Brie, ou plus récemment le terrain multisports de Nanterre « Impossible is nothing ».

Decathlon est également très actif auprès des écoles ou des collectivités, mettant à disposition du matériel et équipements.