Decathlon (et sa marque Offload) habille les arbitres du rugby français

La semaine dernière, Decathlon et la Fédération Française de Rugby (FFR) ont officialisé la signature d’un contrat concernant les tenues des arbitres.

Dans le cadre d’un contrat signé pour 3 saisons (jusqu’en 2024) comme nous le précise la FFR, la marque Offload de Decathlon fournit les tenues des arbitres de compétitions nationales à XV et à 7 de rugby professionnel et amateur, TOP 14 et Pro D2 compris. « Que Décathlon, symbole de la réussite des entreprises françaises dans le monde, associe son image à l’arbitrage français, est une très belle reconnaissance pour tous nos arbitres, professionnels comme amateurs, puisque ce partenariat couvre l’ensemble de la pyramide de l’arbitrage français. » précise Franck Maciello, Directeur Technique National de l’Arbitrage, dans un communiqué.

« Les arbitres sont des acteurs incontournables au bon déroulement du jeu, que ce soit pendant un tournoi amateur ou professionnel. Cette collaboration sur la panoplie des arbitres s’intègre totalement dans notre projet, notre sens ainsi que nos valeurs communes. Je suis très fier de ce partenariat avec la FFR, symbole de notre sens commun de rendre accessible au plus grand nombre. » ajoute Pierre Grimaldi, Leader Decathlon Rugby.