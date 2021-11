Tennis – Le prize money et les sponsors du Nitto ATP Finals 2021 (Torino) + Les équipementiers des 8 joueurs

Cette semaine, les 8 meilleurs joueurs de tennis de la saison 2021 (et les meilleures paires de doubles) sont à Turin pour le Nitto ATP Finals dorénavant organisé en Italie après 12 ans à Londres.

Pour ce Masters de fin d’année diffusé sur Eurosport en France, les joueurs vont se partager un prize money global de 7,25 millions de dollars. En 2019, avant la crise sanitaire, l’ATP prévoyait une dotation de 14,5M$ pour l’édition 2021..

Répartis dans 2 poules de 4, les joueurs ont 3 matchs à disputer pour tenter de se qualifier pour les 1/2 finales réservées aux deux premiers de chaque groupe. Outre une prime de participation, les joueurs toucheront également une dotation pour chaque victoire en poule et pour la suite du tournoi.

Dans le détail, le vainqueur du Nitto ATP Finals 2021 disputé au Pala Alpitour peut espérer empocher un chèque maximum de 2,316 millions de dollars en cas de « perfect » (3 victoires en poule).

Les 8 joueurs : Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Hubert Hurkacz.

Tennis – Le détail du prize money du Nitto ATP Finals 2021 (Torino)

Simples

Remplaçant : 93 000$

Participation (pour 3 matchs) : 173 000$

Victoire en poule : 173 000$

Victoire en 1/2 finale : 530 000$

Victoire finale : 1 094 000$

Champion invaincu : 2 316 000$

Doubles (par paire)

Remplaçant : 33 000$

Participation : 82 000$

Victoire en poule : 33 000$

Victoire en 1/2 finale : 84 000$

Victoire finale : 164 000$

Champions invaincus : 429 000$

Les sponsors du Nitto ATP Finals 2021

Depuis 2017, la société industrielle japonaise Nitto est le partenaire-titre du Masters ATP de fin de saison et a succédé à Barclays. Un contrat renouvelé il y a un an, sur le cycle 2021-2025, calqué sur la durée d’organisation du tournoi indoor en Italie à Turin.

Derrière ce contrat de Naming, les autres partenaires du tournoi sont Intesa SanPaolo, Emirates, FedEx, Lavazza, EA7, Peugeot, Valmora, ASTI Docg, Dunlop, FPT, Iren, Italgas, New Holland Agriculture, TIM, Xerjoff, Rinascente, Torino Outlet Village, DAO, Gattinoni, Ticketone, Turismo Torino, Département des sports, Région Piemont et la Ville du Turin.

Les équipementiers des 8 joueurs

Pour cette édition 2021, la marque de raquette la plus utilisée est Head avec 4 joueurs. Derrière, on retrouve Yonex (2), Tecnifibre et Wilson. Notons que Babolat, qui est notamment l’équipementier de Rafael Nadal est absent pour ce dernier tournoi de la saison.

Côté textile, Lacoste, adidas et Yonex se partagent la première place avec 2 joueurs. Nike et Lotto sont également représentés avec 1 joueur.

Pour les chaussures, adidas et Yonex arrivent à la première place avec 2 joueurs. Derrière, on retrouve Asics, Lacoste, Nike et Lotto avec 1 joueur.

Novak Djokovic

Textile : Lacoste

Chaussures : Asics

Raquette : Head

Daniil Medvedev

Textile : Lacoste

Chaussures : Lacoste

Raquette : Tecnifibre

Stefanos Tsitsipas

Textile : adidas

Chaussures : adidas

Raquette : Wilson

Alexander Zverev

Textile : adidas

Chaussures : adidas

Raquette : Head

Andrey Rublev

Textile : Nike

Chaussures : Nike

Raquette : Head

Matteo Berrettini

Textile : Lotto

Chaussures : Lotto

Raquette : Head

Casper Ruud

Textile : Yonex

Chaussures : Yonex

Raquette : Yonex

Hubert Hurkacz

Textile : Yonex

Chaussures : Yonex

Raquette : Yonex