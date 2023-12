Deloitte nouveau Partenaire de World Athletics

La semaine dernière, Deloitte et World Athletics ont officialisé la signature d’un partenariat mondial pour « accompagner la transition numérique de la pratique de l’athlétisme ».

Dans le cadre de cet accord, le cabinet de conseil apportera ses services en matière de conseil numérique au cours des six prochaines années à World Athletics, ainsi qu’à l’ensemble des événements des World Athletics Series.

« Ce nouveau partenariat avec la fédération internationale d’athlétisme World Athletics illustre l’attachement fort de Deloitte aux valeurs de la pratique sportive de haut niveau. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre expertise numérique au service de la performance et de l’excellence des athlètes, ainsi que pour l’amélioration de l’expérience des fans du monde entier. » explique Rédouane Bellefqih, Directeur Général Deloitte Conseil et Membre du Comité Exécutif de Deloitte France et Afrique Francophone, dans un communiqué.

« En tant que leader mondial dans le domaine du conseil, Deloitte est en mesure de nous fournir, ainsi qu’à nos plus de 200 fédérations membres, les conseils stratégiques et les services nécessaires, quel que soit l’endroit où nous opérons dans le monde » ajoute Sebastian Coe, Président de World Athletics. « Nous avons déjà bénéficié de l’expertise de Deloitte, en particulier dans le domaine de la transformation numérique et de l’analyse des données, et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord formel qui aidera World Athletics à réaliser son programme d’innovation et de croissance au cours des six prochaines années ».