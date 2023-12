Droits TV – La Premier League annonce un nouveau contrat record sur le cycle 2025-2029

En fin d’après-midi, la Premier League a dévoilé les résultats de son appel d’offres des droits TV domestiques portant sur le cycle 2025-2029.

Pour la prochaine période de 4 ans portant sur le cycle 2025-2026 à 2028-2029, c’est le duo Sky Sports – TNT Sports qui a remporté la totalité des 5 lots mis en vente concernant la diffusion en direct de la quasi totalité des matchs du championnat anglais.

Car en Premier League, contrairement à la majorité des championnats, tous les matchs ne sont pas visibles à la télévision au Royaume-Uni. Pour favoriser la fréquentation des stades, les matchs du samedi à 15h sont ainsi protégés et ne sont pas diffusés. Jusqu’à ce dernier appel d’offres, des matchs du dimanche étaient également exclus des diffusions. Au total, l’appel d’offres de la Premier League proposait cette fois 270 matchs environ en direct contre 200 auparavant.

« Le résultat de cet appel d’offres souligne la force de la Premier League et témoigne du travail de nos clubs, de nos joueurs et de nos managers »

« En tant que partenaires de longue date, Sky Sports et TNT Sports sont réputés pour offrir une couverture et une programmation de classe mondiale. Nous avons enregistré des audiences et des fréquentations record au cours des dernières saisons, et nous savons que leur travail incitera davantage de personnes à regarder et à suivre la Premier League » explique Richard Masters, directeur général de la Premier League, dans un communiqué.

Premier League – Un nouveau contrat TV domestique record de 7,8 milliards d’euros sur 4 ans

En plus des deux diffuseurs des matchs en direct, BBC Sport conserve le package des résumés en clair pour sa célèbre émission « Match of the Day ».

Au total, la Premier League revendique un accord record à 6,7 milliards de livres sur 4 saisons, soit environ 7,8 milliards d’euros. Une somme en légère augmentation (+4%) par rapport au cycle actuel.

En moyenne, les droits TV domestiques de la Premier League seront de 1,95 milliard d’euros par saison sur le cycle 2025-2029. Le tout sans vendre la totalité des matchs puisque les matchs du samedi 15h resteront invisibles outre-manche.

« Le résultat de cet appel d’offres souligne la force de la Premier League et témoigne du travail de nos clubs, de nos joueurs et de nos managers qui continuent de proposer le football le plus compétitif au monde dans des stades remplis de supporters qui créent une atmosphère inégalée chaque semaine » ajoute Richard Masters.

Prime Video marque le pas

Diffuseur de la Premier League depuis 2019, Amazon Prime Video est le grand absent de cet appel d’offres. Selon le Daily Mail, DAZN a fait une offre modeste et Apple TV n’en a pas déposé.

Pour la plateforme vidéos d’Amazon, ce résultat marque un nouveau coup d’arrêt dans sa stratégie de diffusion de contenus sportifs en direct au Royaume-Uni après la fin du contrat avec l’ATP Tour ou encore l’US Open de tennis (récupérés par Sky Sports).

Reste à savoir si cette tendance se confirmera en France autour des prochains droits TV de la Ligue 1. Une chose est sûre, Prime Video continuera de diffuser certains matchs de Roland-Garros jusqu’au moins 2027.

Pour revenir aux droits TV de la Premier League sur le cycle 2025-2029, Sky Sports a fait l’acquisition des lots B, C, D et E. Un package qui offre un minimum de 215 matchs en direct par saison. Pour la première fois, Sky Sports diffusera également les 10 matchs de la dernière journée de championnat. De son côté, TNT Sports a récupéré le lot A et 52 matchs. Ajoutons que le lot concernant le Near Live n’a pas encore été attribué.

Pour rappel, la Premier League est diffusé en exclusivité en France sur CANAL+ jusqu’au moins 2028.

A lire aussi