Grinta s’associe à Dispeo pour faciliter la commande et livraison d’articles de sport personnalisés

En proposant cette solution, Grinta et Dispeo veulent permettre aux joueurs et licenciés de clubs amateurs de commander et recevoir en quelques jours leurs équipements sportifs personnalisés.

L’association de Dispeo avec Grinta vise ainsi à simplifier la commande d’équipements achetés par les licenciés des clubs.

Dans le détail, Grinta apporte son expertise technologique avec un logiciel e-commerce et Dispeo apporte son expertise en logistique e-commerce textile de son site logistique de LilleHem, mais également son expertise en termes de personnalisation d’articles textile développée notamment pour répondre aux exigences qualité drastiques de ses clients e-sport.

Le site de Lille (Hem) de Dispeo à pour ambition de développer le premier hub européen dédié au « fulfillment et la personnalisation d’articles de sport ». Jusqu’à 6000 commandes individuelles personnalisées pourront être traitée chaque semaine. Un chiffre pouvant doubler en période de pic de demande.

Avec un délai de livraison moyen de 72h pour les commandes personnalisées, plus de 1600 clubs amateurs ont déjà profité des services proposés par Dispeo, qui compte 1000 collaborateurs et dont le chiffre d’affaires s’élève à 80M€,. De son côté, Grinta compte aujourd’hui 15 collaborateurs.

