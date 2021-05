Des primes en augmentation pour l’UEFA Women Women’s Champions League nouvelle formule dès 2021

Il y a une dizaine de jours, l’UEFA a annoncé que la Women’s Champions League nouvelle formule qui débutera cet été 2021 rapportera beaucoup plus aux clubs.

Dans le détail, ce sont 24 millions d’euros qui seront reversés aux clubs de football féminin d’Europe entière, soit 4 fois plus que le montant précédent.

Outre la centralisation des droits sponsoring et des droits TV à partir de la phase de poule, la compétition profitera également de la toute première subvention croisée en provenance des compétitions interclubs masculines de l’UEFA, qui viendra ainsi contribuer au football féminin. « L’instance dirigeante du football européen s’engage aussi à redistribuer 23% des 24M€ disponibles au moyen de versements de solidarité aux clubs non participants de chacun des championnats nationaux européens de première division représentés dans la compétition. »

Selon les premières estimations de l’UEFA, tous les clubs participant à la prochaine édition de la Women’s Champions League pourront bénéficier de la hausse des primes sur le cycle 2021-25.

Les équipes disputant la nouvelle phase de groupe recevront au minimum 400 000 euros, soit cinq fois plus que les sommes versées aux équipes atteignant le stade équivalent (les huitièmes de finale) dans l’actuelle compétition. Le vainqueur de la compétition pourrait gagner jusqu’à 1,4 million d’euros de primes selon ses résultats tout au long de la compétition. « Le nouveau modèle de distribution financière de la compétition va renforcer l’ensemble du football professionnel féminin à travers l’Europe », a déclaré Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA.

