Drive Coffee nouveau sponsor « café » de la F1

A quelques jours du début de la saison 2021, la Formule 1 officialise la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Drive Coffee.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, la société américaine fondée en 2017 devient le fournisseur officiel café de la F1. Bien évidemment les produits du fabricant (torréfacteur et café froid prêt à boire) seront disponibles sur les Grands Prix, notamment dans les espaces VIP F1 Paddock Club.

Drive Coffee, qui utilise le sport automobile dans sa communication et ses packagings, proposera bientôt une gamme de cafés cobrandée F1. « La confiance que nous accorde la Formule 1 avec ce partenariat nous offre l’opportunité de permettre à des millions de fans de Formule 1 de démarrer la journée et de se ravitailler avec une expérience inspirée par l’une de leurs plus grandes passions » précise Alex Grappo, le fondateur de Drive Coffee.

Quelques exemples de produits vendus par Drive Coffee