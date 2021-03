Naming – Des changements pour la salle du Heat de Miami et le stade des New Orleans Saints ?

Ces derniers jours, les médias américains ont fait écho de deux nouveaux contrats de Naming en approche pour la salle du Heat de Miami (NBA) et le stade des New Orleans Saints (NFL).

Selon le Miami Herald et en attendant l’approbation finale, la plateforme de trading de cryptomonnaie FTX devrait remplacer American Airlines comme partenaire-titre de la salle où évolue Miami Heat. Le contrat de Naming serait de l’ordre de 135 millions de dollars sur une durée de 19 ans. la salle pourrait prendre le nom de FTX Arena.

Dans le détail, le comté de Miami empocherait environ 90 millions de dollars au cours des 19 années. De son côté, la franchise NBA encaisserait un montant de 2 millions de dollars chaque année. Ce contrat de Naming marquerait une première dans l’histoire de la cryptomonnaie.

NEW: The FTX cryptocurrency exchange negotiated a $135M naming-rights deal for the @MiamiHEAT’s arena under a county deal that would reserve the sponsorship money for combating gun violence and poverty in Miami-Dade, documents released Tuesday show. https://t.co/58vCi2k25K

