La Ligue Nationale de Rugby poursuit avec Nielsen Sports pour mesurer les retombées sponsoring des clubs

Hier, Nielsen Sports a annoncé le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour les deux prochaines saisons. Depuis 2016, la société spécialisée dans les études dédiées au sport évalue les retombées des sponsors des clubs de TOP 14 et Pro D2.

« L’expertise et les outils de Nielsen Sports sont essentiels au pilotage et à l’optimisation des dispositifs marketing de la Ligue Nationale de Rugby et de ses 30 clubs professionnels afin de garantir à nos partenaires la meilleure exposition médiatique possible et leur fournir des indicateurs de performance nécessaires au suivi de leurs partenariats » précise Thibaut Chatelard, Directeur Marketing et Commercial de la Ligue Nationale de Rugby, dans un communiqué. La saison 2019-2020 ayant été marquée par l’arrêt des championnats de TOP 14 et de PRO D2 pour cause d’épidémie de Covid19, la LNR a pu compter sur les études de valorisation médiatique de la visibilité de nos sponsors pour leur proposer des mesures compensatoires adaptées. »

« Plus de 300 marques sont analysées chaque saison à l’aide de nos méthodologies de référence. Des solutions particulièrement utiles dans le contexte économique actuel pour prouver l’efficacité d’un investissement sponsoring dans le rugby, et ainsi servir aux mieux les partenaires » ajoute Pierre-Emmanuel Davin, Managing Director de Nielsen Sports pour la France et le Benelux.